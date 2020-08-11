СМИ: Ингулец будет проводить домашние матчи УПЛ в Кропивницком

В случае выхода в УПЛ, "Ингулец" будет играть домашние матчи в Кропивницком. Об этом сообщает CBN.

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У "Ингульца" есть реальный шанс подняться в классе и сыграть в УПЛ в следующем сезоне. Остается открытым вопрос о домашнем стадионе клуба в матчах УПЛ. Но все сводится к тому, что Александру Поворознюку предстоит подписать контракт с "Зиркой" и сыграть в Кропивницком.

Как известно, домашний стадион "Ингульца" не соответствует требованиям регламента Премьер-лиги. Согласно регламенту, клуб, стадион которого не соответствует требованиям, должен играть на территории своего региона при наличии сертифицированных арен. В Кировоградской области только два населенных пункта имеют соответствующий сертификат. Речь идет о стадионах ФК "Зирка" в Кропивницком и "Ника" в Александрии.

По словам президента клуба "Ингулец" Александра Поворознюка, продолжается строительство собственного нового стадиона. Но работа там еще не закончена. Таким образом, наиболее вероятным местом проведения домашних игр УПЛ для "Ингульца" может стать стадион в Кропивницком.

Отметим, что победа в последнем туре выводит «Ингулец» в УПЛ с первого места.