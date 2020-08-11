  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. СМИ: Ингулец будет проводить домашние матчи УПЛ в Кропивницком
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Ингулец будет проводить домашние матчи УПЛ в Кропивницком

Первая лига
(1 голосов)

Осталось только выйти в УПЛ

СМИ: Ингулец будет проводить домашние матчи УПЛ в Кропивницком
UA-Футбол
Новина українською

В случае выхода в УПЛ, "Ингулец" будет играть домашние матчи в Кропивницком. Об этом сообщает CBN.

Читайте такжеНика Сичинава сможет сыграть за Ингулец в ключевом матче сезона

У "Ингульца" есть реальный шанс подняться в классе и сыграть в УПЛ в следующем сезоне. Остается открытым вопрос о домашнем стадионе клуба в матчах УПЛ. Но все сводится к тому, что Александру Поворознюку предстоит подписать контракт с "Зиркой" и сыграть в Кропивницком.

Как известно, домашний стадион "Ингульца" не соответствует требованиям регламента Премьер-лиги. Согласно регламенту, клуб, стадион которого не соответствует требованиям, должен играть на территории своего региона при наличии сертифицированных арен. В Кировоградской области только два населенных пункта имеют соответствующий сертификат. Речь идет о стадионах ФК "Зирка" в Кропивницком и "Ника" в Александрии.

По словам президента клуба "Ингулец" Александра Поворознюка, продолжается строительство собственного нового стадиона. Но работа там еще не закончена. Таким образом, наиболее вероятным местом проведения домашних игр УПЛ для "Ингульца" может стать стадион в Кропивницком.

Читайте такжеПоворознюк: С Ингульцом хотят поступить, как с Десной и не пустить в УПЛ

Отметим, что победа в последнем туре выводит «Ингулец» в УПЛ с первого места.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
CBN
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
11.08.2020 в 00:43
А так шумел папик. Стадион за год построю, Реал приедет... А там ни конца ни края на стройке не видно. То ли дело Колос. Сказано - сделано. Стадион просто конфетка в Коваливке.
Ответить
+1
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...