Конкуренты дерутся между собой, лидеры в том числе - анонс 19-го тура Первой лиги

Особняком в 19-м туре, который целиком будет сыгран в среду, стоит матч лучших команд турнирной таблицы Первой лиги в настоящий момент. На фоне активных слухов о новом тренере "Черноморец" пока практически не теряет очков с Алексеем Антоновым во главе. "Верес" также весной в чемпионате идет без осечек, хоть и лишился своего капитана и лидера Михаила Шестакова.

Центральные игры

О матче "Верес" - "Черноморец" у нас готов отдельный материал со ставкой и ориентировочными составами. Здесь же своими мыслями поделится автор сайта UA-Футбол и проекта "Халат Милевского", Георгий Грошев:

К матчу двух лидирующих команд, ведущих ко всему прочему борьбу за возвращение в УПЛ, всегда повышенный интерес со стороны прессы, болельщиков и простых смертных, которые случайно забрели посмотреть игру. В подавляющем большинстве случаев (точных цифр нет) такие игры всегда достаточно скучны. Используя один из футбольных штампов - каждая сторона понимает последствия любой ошибки, а потому, там, где может сыграть вперед на атаку, они всегда отдадут передачу поперек. К тому же, не стоит забывать, что "Верес" в принципе пропускает мало, а "Черноморцу" временами сложно создавать моменты у ворот соперника. Потому, резюмируя вышесказанное, нам не кажется, что в матче стоит ждать большого количества забитых мячей. Небольшим фаворитом, опять же, по нашему мнению, к игре подходит "Верес". С другой стороны, матч среды - прекрасный шанс для юного, по меркам тренерского цеха, Алексея Антонова доказать свою состоятельность.

Также на статус "центральной" в туре претендует битва в Луцке между пятой и шестой командами чемпионата на данный момент.

"Волынь" - "Николаев". Поражение от "Черноморца" (0:1) не только стало холодным душем для "Волыни", но и создало отрезвляющий эффект. В двух последующих матчах с середняками "крестоносцы" добились побед с общим счетом 6:0. "Николаев" сложно назвать для луцкой команды удобным соперником (+2/=2/-2 в рамках Первой лиги), тем не менее, не обойдется у гостей без кадровых потерь. Из-за дисквалификации Богдан Куксенко и Владислав Охрончук вне игры у "корбелов", что явно скажется на результате, ведь речь о ключевых футболистах основы николаевского клуба. (Артур Кисляченко)

Не стоит пропускать

"Оболонь" - "Кремень". Поединок 8 и 11 команд чемпионата. Братья по несчастью из предыдущего тура. Обе команды выигрывали у своих соперников ("Черноморца" и "Горняк-Спорта") и ...не удержали побед в конце матчей. Да еще и доигрывали вдесятером. Поэтому в сегодняшних матчах "пивоварам" точно не поможет Сергей Суханов, а "камням" - Никита Дудка. Правда у гостей есть пополнение - команда внесла в заявку своего воспитанника, нападающего Максима Кучеренко, который уже занял почетное место самого высокого игрока в команде, его рост - 194 см. Вот только вопрос, дебютирует ли он именно в этом матче.

"Кремень" во время зимнего перерыва возглавил Алексей Годин, его команду мы видели только в одном матче. Другое дело с "Оболонью" Павла Яковенко. Поэтому фаворитами в этом поединке точно будут "жители" "Оболонь-Арены". (Тарас Вархоляк)

"Альянс" - "Агробизнес". Продолжается "сезон набивания шишек" у липоводолинского клуба. После сверхудачного дебюта "Альянс-Арены" в селе Байрак на уровне ПФЛ (4:0 против "Нивы") команда Юрия Ярошенко уступила в Николаеве (0:2), что еще раз провело четкую грань между "мастодонтами" дивизиона и пока что неоперившимися, хоть и визуально яркими, новичками.

В очередном туре Байрак увидит по ту сторону баррикад крепкого оппонента, который к тому же был больно "ранен" в прошлом матче. Домашнее поражение от "Метллиста 1925" (1:2) хоть и не критично, но ударило по амбициям подопечных Чижевского на выход в Премьер-лигу. Учитывая, что у соперника сразу два футболиста пропустят встречу по причине дисквалификации (Станислав Шарай и Дмитрий Шевченко), "Агробизнес" вряд ли ставит на этот матч другие задачи, кроме максимальных. (Артур Кисляченко)

Оставшиеся игры тура

"Металлист 1925" - "Кристалл". Команда Кривенцова продолжает удивлять на старте 2021-го года. Их первые две победы хейтеры и завистники могли списать на слабость оппонентов, но викторию над полуфиналистом кубка Украины "Агробизнесом" по-другому, как достойным результатом, назвать сложно. Календарь дарит шанс харьковчанам впервые в нынешней кампании закрепиться в зоне лидеров. Для этого, нужно обыграть главного аутсайдера сезона - херсонский "Кристалл", который зимой принял Вади Евтушенко. У экс-футболиста "Динамо" пока что дела идут не самым лучшим образом и если он действительно знает как спасти коллектив с самого дна, пора бы уже начинать действовать. А то может быть поздно. (Георгий Грошев)

"Авангард" - "Нива". 15 команда принимает 12-ю. С момента старта весенней части чемпионата "Нива" еще не забивала. Зато пропускает стабильно, уже 6 мячей за два поединка. За краматорских хозяев нечего и говорить, потому что у них самая слабая атака во всем чемпионате (как и в "Прикарпатья" - всего по 11 голов). Поэтому вряд ли увидим голевую феерию в Донецкой области. После поражения от "Волыни" Игорь Билан, главный тренер "Нивы", признал реалии - его команда будет бороться за сохранение прописки. "Авангард" в этой дуэли "желто-зеленых" является одним из немногих шансов зацепиться за три очка. Очевидно, что так же и о тернополянах думают в "Авангарде" с позиции хозяев. На их стороне и опыт - в первом круге как раз краматорцы победили 1:0 на выезде в Тернополе. (Тарас Вархоляк)

"Горняк-Спорт" - "ВПК-Агро". Предсказуемо "Г-С" сползает вниз и перед 19-м туром уже занимает лишь седьмую строчку. Подопечные Игоря Жабченко по сути новым составом дают бой всем, но набрали после зимы всего лишь два очка из девяти возможных. При этом все матчи, как и предстоящий, горишнеплавненцы во второй части сезона проводят на "Кремень Арене" в Кременчуге. "ВПК-Агро" выиграл у "Авангарда" (2:1) благодаря красивому удару Богдана Шмигельского и пенальти имени Ксенза.

Тем не менее, пока что команда Сергея Соловьева не выглядит претендентом на что-то более серьезное, чем статус крепкого середняка. У хозяев не смогут сыграть Лукас Вентура и Владислав Игнатьев, тем не менее, поставлю между командами знак равенства в ожидании упорной битвы с ничейным исходом. (Артур Кисляченко)

"Прикарпатье" - "Полесье". На старте нынешнего сезона мы несколько раз хвалили "Полесье" и каждое наше слово в адрес команды Шищенко было сказано справедливо. Но 2021-й год у них начался ужасно, что и подтверждает всего одно набранное очко. Понятно, что никакая борьба за выход в УПЛ житомирскому клубу уже не светит, но это не значит, что можно уже сейчас переставать играть. В среду у них будет отличный шанс вернуться на верный путь, обыграв "Прикарпатье". Клуб из западной Украины сейчас идет возле аутсайдеров, опережая "Авангард" всего на пять очков. Им за свое место в Первой лиге еще придется бороться. (Георгий Грошев)