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"Пусть научатся достойно проигрывать". Красников ответил на обвинения со стороны Оболони
Вице-президент "Металлиста" прокомментировал ситуацию с заявлением "Оболони"
Фото: prosport / Автор: неизвестен
Вице-президент харьковского "Металлиста" Евгений Красников в интервью Футбол NEWS прокомментировал заявление "Оболони" к президентам УАФ и ПФЛ.
"Пивовары" обвинили главного арбитра встречи Геннадия Серпутько в предвзятом отношении во время матча с "Металлистом" (0:3).
"Мы обратились в УАФ и ПФЛ. Пусть они занимаются этим. Имя "Металлиста" и состав - хороший раздражитель для любой команды. Все хотят оказать сопротивление, в том числе и руководители клубов.
Высказывания "Альянса" и "Оболони" написаны, как под копирку. Для меня это вообще не понятно, нонсенс. Пусть научатся достойно проигрывать.
Если кто-то не может справить с "Металлистом" и пытается бороться с нами через Интернет, поверьте, мы ответим, не постесняемся и не побоимся никого", - заявил Красников.
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