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"Пусть научатся достойно проигрывать". Красников ответил на обвинения со стороны Оболони

Первая лига
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Вице-президент "Металлиста" прокомментировал ситуацию с заявлением "Оболони"

"Пусть научатся достойно проигрывать". Красников ответил на обвинения со стороны Оболони

Фото: prosport / Автор: неизвестен

Новина українською

Вице-президент харьковского "Металлиста" Евгений Красников в интервью Футбол NEWS прокомментировал заявление "Оболони" к президентам УАФ и ПФЛ.

"Пивовары" обвинили главного арбитра встречи Геннадия Серпутько в предвзятом отношении во время матча с "Металлистом" (0:3).

"Мы обратились в УАФ и ПФЛ. Пусть они занимаются этим. Имя "Металлиста" и состав - хороший раздражитель для любой команды. Все хотят оказать сопротивление, в том числе и руководители клубов.

Высказывания "Альянса" и "Оболони" написаны, как под копирку. Для меня это вообще не понятно, нонсенс. Пусть научатся достойно проигрывать.

Если кто-то не может справить с "Металлистом" и пытается бороться с нами через Интернет, поверьте, мы ответим, не постесняемся и не побоимся никого", - заявил Красников.

Читайте такжеПрезидент ПФЛ: Попросили Оболонь прислать видеоматериалы с претензиями по матчу с Металлистом

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В статье: Евгений Красников Оболонь (Киев) Металлист (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Королів Антон (Берген - Жидачів)
27.08.2021 в 10:55
Тут же відповідаю Краснікову з його "батьою": Хай Металіст навчиться достойно вигравати!
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.08.2021 в 10:46
"Пусть научаться достойно проигрывать". Красников ответил на обвинения со стороны Оболони (с) -------------------------- пусть "журналисты" научатся правильно писать слово "научаТСя"!
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0
-1
Королів Антон (Берген - Жидачів)
27.08.2021 в 10:55
а може б ти вчився читати УКРАЇНСЬКОЮ, хлопче?
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.08.2021 в 10:57
тебя ещё научу, паренёк!
0
-1


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