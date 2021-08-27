"Пусть научатся достойно проигрывать". Красников ответил на обвинения со стороны Оболони

Вице-президент харьковского "Металлиста" Евгений Красников в интервью Футбол NEWS прокомментировал заявление "Оболони" к президентам УАФ и ПФЛ.

"Пивовары" обвинили главного арбитра встречи Геннадия Серпутько в предвзятом отношении во время матча с "Металлистом" (0:3).

"Мы обратились в УАФ и ПФЛ. Пусть они занимаются этим. Имя "Металлиста" и состав - хороший раздражитель для любой команды. Все хотят оказать сопротивление, в том числе и руководители клубов.

Высказывания "Альянса" и "Оболони" написаны, как под копирку. Для меня это вообще не понятно, нонсенс. Пусть научатся достойно проигрывать.

Если кто-то не может справить с "Металлистом" и пытается бороться с нами через Интернет, поверьте, мы ответим, не постесняемся и не побоимся никого", - заявил Красников.