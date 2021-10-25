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Папа Гуйе получил должность в харьковском Металлисте
Сенегалец стал спортивным директором команды
Фото: ФК Металлист
Президент "Металлиста"Александр Ярославский в перерыве матча с "Подольем"(3:0) поблагодарил Папа Гуйе за проведенные в харьковском клубе годы и сообщил, что он стал спортивным директором команды.
"Давайте поблагодарим Папа Гуйе за его игру. Но он не покидает Харьков. Отныне Папа будет отвечать за спортивную направляющую нашего любимого футбольного клуба "Металлист". Папа Гуйе — новый спортивный директор "Металлиста", — сказал Ярославский.
"Большое спасибо Ярославскому, Красникову, всем тренерам и болельщикам, с которыми мы делили радость побед и разочарования от поражений. Вы всегда будете неотъемлемой частью моей жизни"— сказал в свою очередь Папа Гуйе.
Ранее 37-летний Папа Гуйе подтвердил завершение карьеры футболиста.
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