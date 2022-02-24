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Танчик: На третьем сборе Металлист добавил в движении и мысли
Полузащитник подвел итоги зимних сборов
Фото: ФК Металлист
Полузащитник "Металлиста" Владимир Танчик поделился впечатлениями от спарринга с "Дордоем" (1:0) в последний день третьего турецкого сбора.
— Владимир, как игралось по такой дождливой погоде? Серьезные ли коррективы она внесла?
— Хорошо, что лужи не стояли, мяч быстро ходил. Если брать меня, то мне нравится играть по такой погоде, когда быстрое поле и не жарко.
— Шесть матчей на этом сборе — шесть побед. Как в целом оценишь игру команды?
— Оценю как очень хорошую. Если взять первые два сбора, то мы были под большой нагрузкой, где-то не хватало свежести и мысли. А вот третий сбор подводим под официальную игру против "Зари". Видно, что мы добавили в движении и мысли.
— Александр Кучер второй день подряд использует тебя какой-то отрезок игры в качестве центрального нападающего. Это первый твой опыт на данной позиции?
— Нет, я играл нападающего в польском клубе "Стомиль" (Ольштын). Но там была чуть другая тактика, та команда играла на контратаках. Как бы то ни было, опыт есть, так что ничего страшного.
— В целом же ты успел поиграть везде!
— Да я сам не успел заметить, как все поменялось. И справа в защите сыграл, и справа в атаке, и в центре нападения. Мне это нормально, главное — быть на поле.
— Сильно ли чувствуется усталость после последней игры на третьем сборе? Команда уже много дней в Турции.
— Думаю, усталость больше психологическая, все-таки хочется домой, увидеть родных. Хочется сыграть официальный матч, мы готовимся к нему все сборы.
— Считаешь, команда уже готова к игре против "Зари"?
— Тяжело сейчас говорить. Посмотрим 1 марта, - рассказал Танчик.
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