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Минус еще один. Игрок Металлиста близок к возвращению в Аргентину
Футболист перебрался в Украину только в середине января
Фото: ФК Металлист
Аргентинский полузащитник "Металлиста" Херонимо Поблете в ближайшее время пополнит ряды клуба "Индепендьенте". На родину 29-летний футболист вернется из-за войны, который российские оккупанты развязали на территории Украины.
Когда рашисты напали на Украину, Поблете вместе с "Металлистом" находился на сборах в Турции. Однако его жена и двое детей успели приехать в Украину. На то, чтобы эвакуировать семью у хавбека ушло немало времени. При этом пришлось обратиться за помощью к министру туризма и спорта Аргентины Матиасу Ламменса.
Сейчас Поблете уже в Аргентине и вскоре присоединится к "Индепендьенте". Сообщается, что это будет аренда до 30 июня этого года.
Напомним, что Херонимо Поблете пополнил лидера Первой лиги в середине января. "Металлист" подписал полузащитника свободным агентом.
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