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Павелко: Поступок Прикарпатья – уникальный пример патриотизма в футболе
Почти вся команда приняла присягу и вступила в ряды ВСУ
Фото: footballua.tv/ автор неизвестен
Президент УАФ Андрей Павелко высказал свое мнение касательно решения футболистов и тренеров Прикарпатья вступить в ряды ВСУ.
"Это уникальный пример патриотизма в истории украинского футбола! Команда и тренеры "Прикарпатья" приняли присягу на верность народу Украины и пошли на службу в ВСУ. Имел честь лично присутствовать на церемонии принесения ими присяги в Ивано-Франковске.
Приветствовал наших воинов-футболистов и пожелал вернуться с победой! После нашей победы над российскими орками будет создана сборная из футболистов, которые в рядах ВСУ защищают страну. Уверен, что она получит мощную поддержку наших болельщиков!
А "Прикарпатье" продолжит выступать и одерживать новые победы в чемпионате Украины. Сегодня футбольная семья находится на защите независимости и будущего нашего государства. Слава героям! Слава Украине!", — написал Павелко.
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