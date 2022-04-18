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Павелко: Поступок Прикарпатья – уникальный пример патриотизма в футболе

Первая лига
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Почти вся команда приняла присягу и вступила в ряды ВСУ

Павелко: Поступок Прикарпатья – уникальный пример патриотизма в футболе

Фото: footballua.tv/ автор неизвестен

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко высказал свое мнение касательно решения футболистов и тренеров Прикарпатья вступить в ряды ВСУ.

"Это уникальный пример патриотизма в истории украинского футбола! Команда и тренеры "Прикарпатья" приняли присягу на верность народу Украины и пошли на службу в ВСУ. Имел честь лично присутствовать на церемонии принесения ими присяги в Ивано-Франковске.

Приветствовал наших воинов-футболистов и пожелал вернуться с победой! После нашей победы над российскими орками будет создана сборная из футболистов, которые в рядах ВСУ защищают страну. Уверен, что она получит мощную поддержку наших болельщиков!

А "Прикарпатье" продолжит выступать и одерживать новые победы в чемпионате Украины. Сегодня футбольная семья находится на защите независимости и будущего нашего государства. Слава героям! Слава Украине!", — написал Павелко.

Читайте такжеПавелко: Искреннее спасибо моему словенскому коллеге и президенту УЕФА в помощи организации сборов
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В статье: Андрей Павелко Прикарпатье (Ивано-Франковск) УАФ
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
18.04.2022 в 10:19
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