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ЛНЗ попрощался с двумя футболистами
Вратарь и нападающий
Фото: ЛНЗ
Черкасский "ЛНЗ" прекратил сотрудничество с двумя футболистами. Клуб покидают вратарь Андрей Попович и нападающий Владислав Войцеховский, сообщает официальный ресурс команды.
Оба игрока присоединились к "ЛНЗ" в июле прошлого года, но в текущем сезоне не были в числе футболистов основного состава. На счету Поповича две игры, у Войцеховского - пять выходов на поле без результативных действий.
Напомним, что "ЛНЗ" выиграл группу Б в Первой лиге и пробился в чемпионский раунд.
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