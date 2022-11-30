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ЛНЗ попрощался с двумя футболистами

Первая лига
(1 голосов)

Вратарь и нападающий

ЛНЗ попрощался с двумя футболистами

Фото: ЛНЗ

Новина українською

Черкасский "ЛНЗ" прекратил сотрудничество с двумя футболистами. Клуб покидают вратарь Андрей Попович и нападающий Владислав Войцеховский, сообщает официальный ресурс команды.

Оба игрока присоединились к "ЛНЗ" в июле прошлого года, но в текущем сезоне не были в числе футболистов основного состава. На счету Поповича две игры, у Войцеховского - пять выходов на поле без результативных действий.

Напомним, что "ЛНЗ" выиграл группу Б в Первой лиге и пробился в чемпионский раунд.

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В статье: Владислав Войцеховский Андрей Попович ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
fc-lnz.com

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