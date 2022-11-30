ЛНЗ попрощался с двумя футболистами

Черкасский "ЛНЗ" прекратил сотрудничество с двумя футболистами. Клуб покидают вратарь Андрей Попович и нападающий Владислав Войцеховский, сообщает официальный ресурс команды.

Оба игрока присоединились к "ЛНЗ" в июле прошлого года, но в текущем сезоне не были в числе футболистов основного состава. На счету Поповича две игры, у Войцеховского - пять выходов на поле без результативных действий.

Напомним, что "ЛНЗ" выиграл группу Б в Первой лиге и пробился в чемпионский раунд.