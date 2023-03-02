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Клуб Первой лиги арендовал 20-летнего хавбека Колоса

Первая лига
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Ближайшие полгода футболист проведет в "Диназе"

Клуб Первой лиги арендовал 20-летнего хавбека Колоса

Фото: ФК Колос

Новина українською

20-летний полузащитник "Колоса" Андрей Соловйов теперь будет выступать за "Диназ". Арендное соглашение с представителем Первой лиги рассчитано до конца текущего сезона.

Соловйов находится в структуре "Колоса" с 2019 года - играл за команды U-19 и U-21. После расформирования чемпионата U-21 играл в аренде в составе СК "Чайка". Летом прошлого года вернулся в Ковалевку, прошел с клубом сборы и был заявлен на сезон. За главную команду "Колоса" дебютировал 13 ноября 2022 года в игре против киевского "Динамо", появившись на поле в компенсированное время. Это был единственный матч УПЛ, в котором сыграл Андрей.

Напомним, "Диназ" завершил первую часть сезона на 6-м месте в группе А Первой Лиги, набрав 10 очков.

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В статье: Колос (Ковалевка) Диназ (Вышгород)
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Источник:
koloskovalivka.com

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