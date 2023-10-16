Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В результате фиктивного зачисления на военную службу футболистов Прикарпатья из бюджета было выплачено 1,5 млн грн
ДБР вручило подозрение командиру роты охраны Ивано-Франковского областного военкомата
Фото: fc.if.ua
ДБР сообщило о подозрении в деле фиктивного зачисления на военную службу футболистов ивано-франковского "Прикарпатья".
О подозрении сообщено командиру роты охраны Ивано-Франковского областного ТЦК СП (военкомата).
Отмечается, что в августе этого года ДБР совместно с Нацполицией разоблачило в Ивано-Франковской схеме фиктивного зачисления на военную службу в подразделения охраны ТЦК и СП родственников руководства города и футболистов местного профессионального клуба.
Как установило следствие, командир зачислил на военную службу в роту охраны 7 человек, являющихся игроками и тренерами "Прикарпатья". Все они служили только на "бумаге" и не выполняли никаких военных обязанностей.
Эти лица "отслужили" в общей сложности 1100 дней, получив от государства денежное и материальное обеспечение. Фиктивные военнослужащие стоили бюджету почти 1,5 млн грн – это сумма безосновательно выплаченных им средств.
Напомним, в апреле 2022 года 14 игроков и тренеры команды приняли присягу на верность украинскому народу и вступили в ряды ВСУ. После того клуб переименовался в "Прикарпатье ВСУ".
Популярное сейчас
- Англия и Мальта для сборных Украины, топ-матч в УПЛ. Расписание футбола на 16 – 22 октября
- Среди уничтоженной техники за минувшие сутки: самолет и вертолет. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Новые участники чемпионата Европы, очередная неудача Польши. Главные новости за 15 октября
- Чернигов – Левый Берег 0:3. Хет-трик воспитанника Динамо
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО
Новости по теме
- 22:24 Украинские Мэр Ивано-Франковска: В первые дни войны то, что даже футболисты пошли служить – это были положительные моменты для общества
- 13:51 Украинские Прикарпатье опубликовало заявление по поводу расследования ГБР о фиктивной службе
- 13:29 Украинские ГБР разоблачило схему фиктивного зачисления игроков ФК в Ивано-Франковской области на военную службу