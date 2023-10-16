В результате фиктивного зачисления на военную службу футболистов Прикарпатья из бюджета было выплачено 1,5 млн грн

ДБР сообщило о подозрении в деле фиктивного зачисления на военную службу футболистов ивано-франковского "Прикарпатья".

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О подозрении сообщено командиру роты охраны Ивано-Франковского областного ТЦК СП (военкомата).

Отмечается, что в августе этого года ДБР совместно с Нацполицией разоблачило в Ивано-Франковской схеме фиктивного зачисления на военную службу в подразделения охраны ТЦК и СП родственников руководства города и футболистов местного профессионального клуба.

Как установило следствие, командир зачислил на военную службу в роту охраны 7 человек, являющихся игроками и тренерами "Прикарпатья". Все они служили только на "бумаге" и не выполняли никаких военных обязанностей.

Эти лица "отслужили" в общей сложности 1100 дней, получив от государства денежное и материальное обеспечение. Фиктивные военнослужащие стоили бюджету почти 1,5 млн грн – это сумма безосновательно выплаченных им средств.

Напомним, в апреле 2022 года 14 игроков и тренеры команды приняли присягу на верность украинскому народу и вступили в ряды ВСУ. После того клуб переименовался в "Прикарпатье ВСУ".