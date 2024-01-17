Маркевич: Если клубам УПЛ можно ехать на заграничные сборы, то чем Первая лига хуже?

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал информацию "Трибуны" том, что клуб получил отказ от Минмолодежьспорта в просьбе выпустить команду на тренировочный сбор в Испанию.

– Мирон Богданович, появилась информация, что Минмолодежьспорта не предоставило разрешения "Карпатам" для выезда за границу на сборы. Это правда?

– Я такого не слышал. Кто это вообще такое написал?

– "Трибуна", ссылаясь на собственные источники.

– Значит, у "Трибуны" нужно спрашивать, откуда у них такая информация. Сейчас команда собирается, и мы будем готовиться к первому сбору, который пройдет во Львове с 22 января по 9 февраля, а где проводить второй сбор – будем уже решать. Это все, что я могу сейчас сказать.

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– А если Минмолодежьспорта действительно не будет предоставлять разрешение для выезда за границу командам Первой лиги, справедливо ли это?

– Если клубам УПЛ можно ехать на заграничные сборы, то чем Первая лига хуже? Я надеюсь, что у нас трезвые политики, по крайней мере, до сегодняшнего дня я в этом не сомневался. Пока я ничего не знаю.

– В "Кривбассе" был прецедент, когда два работника клуба не вернулись из-за границы – фотограф и SMM-специалист. Как относитесь к этой ситуации?

– Это дело "Кривбасса", поэтому я не хочу комментировать то, что не касается моего клуба. Это всего два человека, а у нас в стране уже столько их выехало за липовыми справками. От этого никуда не денешься, так мы живем.

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– Также "Трибуна" сватала в "Карпаты" в селекционный отдел Русола из "Днепра-1", но Фридман это опроверг.

– Пусть люди, которые такое пишут, лечатся. Им нужно диагноз ставить. Ну откуда они берут такой бред? Вот такая у нас журналистика.

– Вот поэтому я и звоню к действующим лицам, то есть вам, Фридману и т.д.

– И это не только по "Карпатам", но и по другим клубам появляются разные сплетни в украинской прессе. Ну, такое пишут, что на голову не натянешь! Опомнитесь вы уже!