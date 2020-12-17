Проблемы Шахтера и огонь в борьбе за еврокубки. Какие прогнозы UA-Футбол на УПЛ сбываются

Авторы проекта "Халат Милевского" Александр Рыженко и Георгий Грошев вспоминают свой прогноз перед стартом текущего сезона УПЛ и смотрят, как ситуация сложилась на самом деле.

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Проблемы Шахтера были предсказуемы, но "горняки" все равно станут чемпионами

Предсказывая непростой сезон донецкого "Шахтера", мы все равно не думали, что "горняки" уйдут зимовать одним местом ниже первого. Отговорок этому можно найти достаточно, но давайте говорить откровенно - только "Шахтер" виноват в том, что идет сейчас ниже своего главного соперника. Никто не отменяет заслуг киевского "Динамо", но тренерский штаб "горняков", решив, что сможет пройтись по чемпионату так же просто, как и год назад, явно просчитался. И сейчас пожинает горький урожай.

Еще один неприятный факт - "Шахтер" в первой части сезона не выглядел устрашающе для соперников. Семь побед за 12 игр, из которых лишь три добыты уверенно - над "Львовом", "Минаем" и слишком осторожным "Динамо" (встречу с дублем "Мариуполя" мы, с вашего позволения, упустим). В остальных же матчах, "горняки" либо очки теряли, либо с трудом вырывали победы, показывая свое неумение играть против плотной обороны соперника. В атаке прослеживался небольшой кризис, а Жуниор Мораес, находясь в плохой форме, уже не мог замаскировать старые проблемы.

Но несмотря на весь поток критики выше - донецкий клуб не перестал быть главным претендентом на золотые медали. Ведь даже проведя первую часть сезона на четверку с минусом, они отстали от Киева лишь на одно очко, выиграв при этом еще и в личной встречи. Да, киевляне сейчас очки теряют редко, но кадровый и остальной ресурсы "Шахтера" гораздо мощнее, чем у оппонента, и это еще сыграет свою роль. А потому, от своих слов отказываться не будем - команда Каштру снова станет чемпионом. Георгий Грошев

Шансы "Динамо" побороться с "Шахтёром" за титул - 50/50

Возможно, "горняки" и остаются главным претендентом на титул по мнению Грошева, но у киевлян есть свои козыри.

Да, весной в УПЛ придётся играть в основном на выезде. Но давайте не будем забывать, что сейчас интенсивность календаря чуть снизится по сравнению с первой частью сезона. Это однозначно пойдёт на руку Снижение плотности матчей также должно положительно сказаться на ситуации с травмированными: Тымчик, Буяльский, Дуэлунн, Бурда, Шабанов и наконец-то Беседин (не думаете, что это и будет единственным "усилением" киевского нападения) расширят обойму, конкуренцию, а также вариативность для коуча "бело-синих".

К тому же, молодые игроки за первую часть текущего сезона, которые до этого постоянно шли в таблице за спиной "Шахтёра", за рождественские каникулы наконец-то могут осознать, что они всерьёз претендуют на титул в реальности, а не только по мнению журналистов "динамовского" пула.

Наконец, важный фактор - Мирча Луческу. Автор сих строк действительно со скепсисом относился к назначению румынского наставника. Но нужно признать, что даже в свои 75 ему есть, что дать украинскому футболу и киевскому "Динамо". Хватит ли этого для какой-то громкой победы (например, добраться до поздних стадий еврокубков или же всё-таки оставить за спиной "Шахтёр" в чемпионате) - для меня это главная интрига первой половины 2021-го. Александр Рыженко

Путёвку в Лигу Европы получит самый стабильный на дистанции

Сразу условимся: чтобы пятая команда чемпионата по итогам сезона не вышла в еврокубки, нужно, чтобы "Шахтёр" или "Динамо" не выиграли Кубок Украины. Вы в это верите? Я - нет. Поэтому продолжаем разговор с мыслями, что кто-то из этого дуэта выиграет второй по статусу внутренний трофей, а коллектив, который финиширует третьим, выйдет в группу Лиги Европы.

Перед стартом чемпионата мы предполагали огненную схватку за еврокубковые места. И не прогадали. Претендентов на данном этапе аж семеро: "Десна", "Заря", "Ворскла", "Колос", "Олимпик", "Александрия", "Мариуполь". Не отказываюсь от мысли, что к ним весной присоединится "Днепр-1", если сделает надлежащие выводы, но судьба СК - это отдельный и очень долгий разговор.

Текущее третье место "Десны", прежде всего, говорит об одном: самый стабильный "послетоповый" участник лиги и станет обладателем так называемых бронзовых медалей. Пока что по этому графику идёт "Десна", у которой срывов практически не было: внезапная ничья с "Ингульцом", когда "северяне" в сентябре только учились жить без Филиппова, а также поражения "Днепру-1" и "Львову" - здесь черниговчане показали, что пока не могут играть против насыщенной обороны, которую нужно взламывать. Вспомним, что ещё совсем недавно саму "Десну" называли командой, любящей контратаковать, а сейчас уже самим приходится действовать с позиции силы.

Остальные претенденты на еврозону проваливали отдельные отрезки: "Заря" очень тяжко входила сезон и, если честно, в сентябре нынешнее четвёртое место казалось чем-то невозможным. "Ворскла" провалилась наоборот - перед зимней паузой, потеряв Чеснакова и Кулача. "Колос" с "Олимпиком" регулярно чередовали хорошие матчи с плохими. Причём, если вторых у обеих команд было поменьше, то у "Александрии" и "Мариуполем" наоборот: ещё более редкие победы, но более частые потери.

Дальше будет банальность: зимнее усиление расставит всё по своим местам. "Заре", "Ворскле" оно жизненно необходимо, чтобы продолжать борьбу за группу Лиги Европы. У "Десны" наоборот - такое ощущение, что обойма слишком широкая, что не идёт на пользу клубу. Остальной квартет (плюс "Днепр-1") вряд ли поведёт борьбу за третью позицию, но не должен отпустить черниговско-луганско-полтавское трио в большой отрыв. Александр Рыженко

Новички УПЛ пока не запомнились ничем хорошим

До начала чемпионата мы скептично относились к трем новичкам УПЛ, которые, несмотря на заявление и амбиции, пока удивить ничем не смогли. За все время, им удалось добыть лишь четыре победы, причем "Рух" это сделал лишь в последнем туре, а "Ингулец" завоевал три очка при содействии вратаря "Олимпика". Пока не густо.

Да, временами было все не так и плохо, случались моменты прозрения, а за старания недавние выходцы из первой лиги заслужили получить твердую четверку. Но вопрос в другом - а какая команда не старается? Таких в первой части чемпионата замечено не было, так как все, в силу своих ресурсов и потенциала, в каждой игре вели борьбу. Так что хвалить за одно желание, как минимум, странно.

Если судить по первому полугодию, то кроме борьбы за выживания, трио новичков ничего не светит. Вероятнее всего, компанию им также составит ФК "Львов", после чего квартет вступит в схватку за право остаться среди сильнейших. Главной задачей на зиму для "Ингульца", "Миная" и "Руха" станет кадровое усиление. В осенней части УПЛ было заметно, что проблемы с составом есть у каждого дебютанта и чем лучше руководство и тренерский штаб сможет поработать на трансферном рынке, тем на большее сможет рассчитывать весной. Другого варианта нет. Георгий Грошев

Конкуренция в украинском чемпионате действительно выросла

В УПЛ сейчас есть реальная борьба симпатичных (но нестабильных) команд за третье место, на еврокубки в целом претендуют семь коллективов, бороться за выживание будут четверо или даже пятеро.

Мы видим сражения на всех строчках турнирной таблицы, и это однозначно не может не радовать. Таким и хочется видеть украинский чемпионат. С интригой, с огнём. Жаль только, что это никак не конвертируется в еврокубковый успех, ведь ясно: вновь команда, которая займёт ниже второго места в чемпионате, без шансов покинет группу Лиги Европы.

Что касается открытий сезона среди команд, то тройка дебютантов лиги пока действительно разочаровывает. Не будем говорить, что вера в них сохраняется: сейчас просто хочется посмотреть на них с февраля без каких-либо ожиданий. На что они действительно способны после сборов? И будет ли вообще усиление, либо же они продолжат играть составами из Первой лиги?

Ну, а титул "Открытие полугодия" отправляем в Полтаву. Юрий Максимов действительно проделал большую работу. Рывок его команды ожидался ещё после увиденного летом, но тогда команда сознательно сдалась под конец сезона, не желая играть. Поэтому с точки зрения ситуации в таблице "было - стало", рывок выглядит ещё более эффектно: с десятого места в прошлом сезоне на пятое - сейчас. Причём особого усиления для этого команде даже не понадобилось! Александр Рыженко

Львов все еще аутсайдер, но уже не единоличный

На старте сезона ФК "Львов" единолично занимал последнее место в таблице, подтверждая наш тезис о том, что именно "львы" - главные претенденты на вылет в нынешней кампании. Но в один момент все изменилось. Георгий Цецадзе разочаровался в игроках, игроки разочаровались в Георгие Цецадзе, и грузинский специалист отправился внедрять свой игровой стиль за пределами Украины. А его место временно занял Виталий Шумский, который за неделю набрал в три раза больше очков, чем его предшественник за полтора месяца.

При Виталие Ивановиче "сине-золотые" набрали восемь пунктов, что позволило команде занять 13-е место, оставив позади "Днепр-1". 48-летний наставник отказался от сложного футбола Цецадзе, требуя от футболистов малого - грамотной игры в обороне и реализации немногочисленных моментов. Согласитесь, такой стиль аутсайдеру ближе.

Можно ли говорить, что с приходом Шумского "Львов" полностью обезопасил себя от вылета? Нет, все-таки с ними работает не "Большой Сэм", обладающий магической способностью спасать свои команды. Но пока к работе молодого наставника вопросов нет, и, крайне вероятно, он будет готовить команду ко второй части сезона. На данный момент, они уже не выглядят безнадежным аутсайдером. Георгий Грошев

Две худшие команды лиги по ходу сезона сменили своих тренеров.

В превью сезона я угадал две из трёх отставок. Первая - уход Дмитрия Михайленко.

"Днепр-1" в принципе непонятно, что затеял этим летом. Во-первых, сначала зачем-то клубный менеджмент начал крутить интригу с новым тренером, которым должен был стать Скрипник. Во-вторых, команда стала не понимать самого Михайленко с его переходом на игру в три центрбека (при наличии в команде всего четырёх игроков на эту позицию). В итоге, ситуация так и не пришла в норму: уже после третьего тура специалист попрощался с командой. Но вот, что любопытно: приход нового главного тренера пока практически ничего не принёс. Если Михайленко набрал за три матча один балл, то у Игора Йовичевича - семь очков за 10 игр (то есть всё равно меньше одного за игру). Зима в украинском футболе всегда была прекрасным временем, чтобы перезагрузиться. Посмотрим, как с этим пойдут дела у днепрян. Ведь по потенциалу эта команда однозначно не борец за выживание, а должна идти среди претендентов на еврокубки.

Вторая отставка сезона до банальности проста: Георгий Цецадзе покинул "Львов". Здесь много говорить не нужно. Грузинский специалист, увы, ничего не привнёс в украинский футбол, показав "Львову" - что такое дно. Виталий Шумский сейчас пытается от него клуб оттолкнуть и вроде бы пока получается ровно настолько, насколько позволяют клубные ресурсы. Александр Рыженко

Бомбардирами становятся те, от кого этого не ждали

В превью к нынешнему сезону мы предположили, что за Золотую бутсу УПЛ будут бороться трое - Мораес, Филиппов и Леднев. Знаете, сколько голов за полгода они забили на троих? Три! Плохая форма Жуниора, переезд Александра в Бельгию, а также тяжелая адаптация Богдана в команде Луческу заставили автора сесть в лужу и признать свое поражение - с этим прогнозом он оплошал.

Теперь давайте перейдем к лучшим снайперам первой части. Говорить будем не о всех, а скорее о тех, кто смог по-настоящему удивить. Во-первых, конечно, это Шахаб, защищающий цвета "Олимпика". Иранский форвард и в прошлом сезоне демонстрировал бомбардирские задатки, а осенью 2020-го не щадил никого, показав, что "Олимпик" с ним и "Олимпик" без него, как говорят в Одессе, две большие разницы. Его контракт заканчивается следующим летом и если руководство донецкого клуба не решит заработать на футболисте здесь и сейчас, то от иранца точно стоит ждать новых свершений.

Второй герой - Владислав Кулач, форвард, в нескольких матчах в одиночку тащивший полтавскую "Ворсклу". Да, он забил на три гола меньше иранца, но только его точные удары принесли победу над "Олимпиком", ничьи с "Днепром-1" и "Шахтером". Также не стоит забывать о геройстве Владислава в кубковой игре со "Львовом", а также дубль в ворота "Руха". К сожалению, повреждение помешало ему сыграть в шести последних встречах, в которых команда Максимова добыла лишь пять очков. Уверены, что с Кулачем набранных пунктов было бы больше. Георгий Грошев

Также итоги первого полугодия украинского сезона Александр Рыженко и Георгий Грошев, в компании с известным тренером Александром Севидовым, подвели в одном из выпусков "Халата Милевского".