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Динамо - СК Днепр-1 2:0. Обзор матча и видео голов
Уверенная выездная победа подопечных Луческу
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
В матче 21-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде обыграло "Днепр-1" со счетом 2:0. Первый гол в игре записал на свой счет защитник Виталий Миколенко - этот забитый мяч стал для украинца
После этого тура команда Мирчи Луческу имеет в своем активе 52 очка и перед "украинским классическим" опережает "горняков" на 7 пунктов. В свою очередь у подопечных Игоря Йовичевича 25 баллов и "Днепр-1" расположился на 8-й позиции в турнирной таблице.
Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Александр Корнийко (Миргород), Андрей Скрипка (Кропивницкий)
Голы: Виталий Миколенко 58, Сергей Сидорчук 67
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