Динамо - СК Днепр-1 2:0. Обзор матча и видео голов

В матче 21-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде обыграло "Днепр-1" со счетом 2:0. Первый гол в игре записал на свой счет защитник Виталий Миколенко - этот забитый мяч стал для украинца первым в текущем сезоне УПЛ . Также голом отметился капитан киевлян Сергей Сидорчук, хавбек пропустит поединок следующего тура против донецкого "Шахтера" из-за перебора желтых.

После этого тура команда Мирчи Луческу имеет в своем активе 52 очка и перед "украинским классическим" опережает "горняков" на 7 пунктов. В свою очередь у подопечных Игоря Йовичевича 25 баллов и "Днепр-1" расположился на 8-й позиции в турнирной таблице.