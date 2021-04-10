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Динамо - СК Днепр-1 2:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Уверенная выездная победа подопечных Луческу

Динамо - СК Днепр-1 2:0. Обзор матча и видео голов

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 21-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде обыграло "Днепр-1" со счетом 2:0. Первый гол в игре записал на свой счет защитник Виталий Миколенко - этот забитый мяч стал для украинца первым в текущем сезоне УПЛ. Также голом отметился капитан киевлян Сергей Сидорчук, хавбек пропустит поединок следующего тура против донецкого "Шахтера" из-за перебора желтых.

После этого тура команда Мирчи Луческу имеет в своем активе 52 очка и перед "украинским классическим" опережает "горняков" на 7 пунктов. В свою очередь у подопечных Игоря Йовичевича 25 баллов и "Днепр-1" расположился на 8-й позиции в турнирной таблице.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Александр Корнийко (Миргород), Андрей Скрипка (Кропивницкий)
Динамо - СК Днепр-1 2:0
Голы: Виталий Миколенко 58, Сергей Сидорчук 67

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1
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