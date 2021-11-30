Матч с Ворсклой ничему не научил Динамо. О чём говорить после 16 тура УПЛ

Матч с "Ворсклой" ничему не научил "Динамо"

Если против полтавчан в пару туров назад киевляне просто провели плохой матч, то с "Минаем" игра от типа чемпионов была просто бездарной. По-вашему мнению, слово "типа" в предыдущем предложении слишком резкое по отношению к команде, которая в прошлом сезоне становилась лучшей в УПЛ? Вы правы. Но не по отношению к нынешнему сезону. Для тех, кто любит забираться на вершину и потом всю жизнь наслаждаться этим успехом, нужно было заканчивать карьеру в июле и потом всю оставшуюся жизнь раздавать интервью. Это футбол. Здесь ежесезонно нужно всё доказывать с самого начала.

В начале текущего чемпионата у "бело-синих" ещё была видна какая-то искра и мысль. Сейчас же "динамовцы" в чемпионате просто валяют дурака. Казалось, что нокаут от "Ворсклы" должен был научить "динамовцев", что нельзя не настраиваться на игры внутреннего чемпионата. Соперники сами себе не забивают. Зачем вы тогда выходите на поле, если не играете? Показать, что вы за тайм можете обыграть "Минай"? Так его половина профессионального украинского футбола может обыграть.

Игроки "Динамо" систематически на психологическом уровне стали думать, что они лучше других. Сильнее других. Круче других. Словно наша Премьер-лига - это вершина мира. Вопросов нет - в УПЛ это пока всё ещё так. Но только куда-то эта крутость испаряется в Лиге чемпионов.

К слову, в отношении "Шахтёра" можно сказать всё плюс-минус то же. Но сегодня в контексте "горняков" мы поговорим о другом. Александр Рыженко

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Физическая готовность “Шахтера” вызывает вопросы

Вряд ли кто-то остался доволен игрой донецкого “Шахтера” против “Ингульца”. Команда смотрелась тяжело, играла медленно, создала мало. Да, был привычный для де Дзерби контроль мяча, но местами он был чисто ради контроля, а не для обострения. Одним словом, оценка игры не будет положительной.

Наибольшие опасения вызывает физическая форма команды. Сейчас - пик сезона, когда нужно играть два раза в неделю. По сути, де Дзерби должен был закладывать подготовку так, чтобы игроки легко бежали именно под завершающие туры УПЛ и ЛЧ. Но пока этого нет. В среду команду физически смял “Интер”, у которого, к слову, был очень важный и очень тяжелый матч против “Наполи”. Против “Ингульца” игроки дончан также устали, и это при том, что владели мячом более 70 процентов времени, параллельно с этим не особо ускоряясь. Это и есть пик формы? Печально.

В целом, “горняки” взяли важные три очка, которые позволили продолжать вести гонку с “Динамо” за статус зимнего чемпиона. Но порой складывается впечатление, что зимний перерыв никому бы не помешал. Ни игрокам, ни тем более тренеру. Георгий Грошев

У "Днепра-1" нетипичная психология как для середняка УПЛ. Из этого может получиться что-то интересное

"Днепр-1" забил гол на десятой секунде матча с "Ворсклой", но продолжал нагнетать у чужих ворот практически до финального свистка. Остановились днепряне только в конце поединка, когда уж точно не возникало каких-либо вопросов о победителе. Это очень правильная психология – не просто защищать то, что уже есть (быстрый гол, преимущество в счете), а пытаться получить что-то большее.

Команда настойчиво шла вперед и не случайно забила пять голов. 3,3 xG, более семидесяти проведенных атак, девять ключевых передач и множество наигранных комбинаций – это очень солидные показатели. Тем более, против команды, считающейся прямым конкурентом в борьбе за место в зоне еврокубков.

Особенно это поражает на фоне стерильности матчей "Днепра-1" против равных себе и грандов в первом круге. Тогда стабильно не удавались поединки против сильных соперников, а против аутсайдеров "Днепр-1" часто прекращал играть, только установив преимущество на табло. По матчу с "Ворсклой" видно, как прогрессирует тренер, а вместе с ним и команда. Прогресс не только в плане игрового рисунка, но и в контексте психологии. Если все будет идти так далее, то на финишной прямой у нас не будет интриги относительно третьего места. Игорь Семйон

“Черноморец” иногда жаль. По крайней мере, из-за игры в завершении

Игру “Черноморец” - “Десна” посчастливилось посмотреть с трибун, где сложилось впечатление, что одесситам не повезло. Сильно. Конечно, после пересмотра матча эмоции чуть устаканились, но все равно есть чувство, что “Черноморец” мог брать очки. Но это игра в завершении.

Еще в первом тайме мы сбились во время подсчета классных подходов к штрафной соперника со стороны одесситов. Где-то им не хватало последнего паса, где-то удара, где-то банального везения. Вы скажете - дело молодое, бывает. Возможно, но это применимо после первого, второго, пятого тура. Но это уже 16-й и можно было уже повзрослеть, научиться выжимать куда больше из собственных эпизодов.

Честно, “Черноморец” бывает жаль из-за невезения (или постоянных неудач) в атаке. С другой стороны, посмотришь на их игру в обороне и все эти чувства начинают пропадать. Георгий Грошев

Хороший результат последних матчей "Колоса" еще не гарантирует ему выход из кризиса

За последние три матча "Колос" добыл семь очков. Это больше, чем за предыдущие десять (!) туров вместе взятых. Но такой прогресс в результатах не означает, что ковалевцы уже окончательно вышли из кризиса. Сейчас результат добывается не благодаря, а вопреки обстоятельствам.

Матч с "Вересом" был максимально скучным и невнятным. Можно говорить, что "Колос" победил ровенчан его же оружием – просто терпел, не рисковал и дождался ошибки соперника. О каком-либо доминировании или хотя бы очертаниях содержательной игры в атаке и речи быть не может. Один голевой момент за всю игру, всего четыре удара в створ, 1,35 xG. "Колос" наиграл на очень тоненькую победу.

То же самое было против "Десны", а против "Миная" в матче перенесенного третьего тура удалось в таком же стиле вырвать ничью на последних секундах. Есть результат, но нет игры, а оптимизм возникает, когда все наоборот – когда есть игра, а где-то не удается получать результат. С другой стороны, с чего-то надо начинать и возможно – это именно те первые шаги в направлении от пропасти. Хорошим знаком является и то, что "Колос" наконец-то получил главного тренера.

Ярослав Вишняк – не именитый специалист, но он чувствует и знает этот коллектив. Это важно. Игорь Семйон

В “Мариуполе” говорят о несправедливости и судьях, но дело не только в них

“Мариуполь” проиграл. Снова. Для команды Маркевича-младшего это уже 13-е фиаско в 16-ти турах УПЛ, которое закрепило их в статусе главного неудачника сезона. Закончится ли когда-то кризис? Сложный вопрос, ибо пока “приазовцы” далеко не всегда берут очки даже с прямыми конкурентами. Но руководство, судя по всему, такой курс устраивает.

После матча вице-президент “приазовцев” говорил об убийстве духа игры и о незасчитанном голе Мампасси. Согласиться можно, решение арбитра понять и простить получится не у каждого. Но разве дело только в этом? Разве арбитр виноват в пропущенном голе во втором тайме или в том, что моментов “приазовцы” после перерыва почти не создали? Руководство верит, что для команды главное игра, а результат на вторых, третьих, десятых ролях. Повторим уже в сотый раз - это не так. Без побед молодежь не воспитать. И чем раньше это смогут понять, тем лучше. Георгий Грошев