Тревожный ассист Цыганкова, Кривбасс сравнивается с Шахтером и вояж украинцев в АПЛ. Главные новости за 9-е марта

В рамках 28-го тура испанской Примеры "Жирона" на своем поле принимала "Осасуну". Подопечные Мичела оформили по голу в каждом из таймов. В частности, три очка "бело-красным" принесли забитые мячи Порту и Савио. Ассистом в эпизоде с первым взятием ворот отметился Цыганков. Виктор и его украинский партнер по атаке в лице Довбика вышли на этот матч в стартовом составе. Что касается Артема, то он в начале поединка сумел поразить ворота соперника, однако арбитр отменил гол из-за офсайда. В итоге, Цыганков стал лучшим игроком поединка, получив от статистических порталов оценку 8,1. Однако тревожным звоночком стала причина замены 26-летнего сборника накануне поединка отбора к Евро Украины против Боснии - наш вингер держался за колено перед уходом с поля. В свою очередь игру Довбика Sofascore и WhoScored оценили в 6,7 и 6,6 баллов, соответственно. После этого тура "Жирона" занимает 3-ю позицию в турнирной таблице Ла Лиги.

В параллельном матче испанского первенства "Валенсия" на своем поле переиграла "Хетафе". Судьбу поединка решил единственный гол в матче в исполнении Дуро. Что касается нашего форварда, то Роман Яремчук начал эту встречу в стартовом составе "летучих мышей", отыграв в итоге 71 минуту. За эту игру 28-летний уроженец Львова получил от статистически-аналитических порталов довольно посредственные оценки: 6,4 - от WhoScored и 6,7 - от Sofascore. На данный момент команда Рубена Барахи расположилась на 8-м месте в таблице.

На "Эмирейтс" в Лондоне "Арсенал" встречался с "Брентфордом". В итоге, в матче 28-го тура чемпионата Англии сильнее оказались "канониры". Украинские легионеры Зинченко и Ярмолюк начали эту встречу на скамейке запасных, однако появились на поле в конце матча. Александр вышел на 79-й минуте, заменив по позиции Кивиора, а Егор вступил в игру на минуту раньше вместо Оньеки. Благодаря этой победе, лондонцы вышли на первую строчку АПЛ, ожидая очный матч "Ман Сити" и "Ливерпуля".

После разгромного поражения в прошлом туре родной УПЛ подопечные Юрия Вернидуба принимали команду Валерия Иващенко. Поединок выдался вязким и непростым, впрочем криворожане все же сумели одержать прагматичную победу со счетом 1:0. "Пивовары", как и в предыдущих турах весенней части, выглядели довольно симпатично, однако снова не сумели добыть очки. Благодаря этой победе, "Кривбасс" сравнялся со своим обидчиком в лице донецкого "Шахтера" по очкам. Однако у "горняков" еще есть два матча в запасе. Ну а киевляне идут на 14-й позиции, продолжая борьбу за сохранение прописки.

В матче 28-го тура итальянской Серии А "Дженоа" принимала "Монцу". Гости успели дважды поразить ворота "грифонов" еще в начале встречи. На что подопечные Альберто Джилардино ответили своими двумя голами во втором тайме. Однако, судьбу поединка все же решил гол Даниэля Мальдини в конце встречи. В свою очередь Руслан Малиновский появился на поле сразу после перерыва. В итоге, 30-летний украинский хавбек стал одним из лучших в составе "Дженоа", согласно оценкам аналитических порталов, и получил и получил такие баллы: 6,6 (WhoScored) и 7,1 (Sofascore).

В поединке 28-го тура английского первенства "Борнмут" на последних минутах спасся от поражения от "Шеффилд Юнайтед" - 2:2. В старте "вишневых" на эту встречу вышел Илья Забарный - в итоге украинский центрбек отыграл все 90 минут. Аналитические ресурсы поставили Илье посредственные оценки. От WhoScored Забарный получил 6,7 баллов, а от Sofascore почти такую же оценку - 6,9.

В параллельном поединке чемпионата Англии "ириски" посетили на выезде "красных дьяволов". Судьбу матча решили голы Бруно Фернандеша и Маркуса Рашфорда. В стартовом составе "Эвертона" на эту игру вышел украинский легионер - Виталий Миколенко. В итоге наш защитник отыграл 88 минут игрового времени, после чего уступил место на поле 19-летнему Юссефу Шермити.