Реал в финале, аренда Сидклея, трансфер Днепра-1. Главные новости за 8 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 8 января

Как известно, в Испании изменили регламент проведения Суперкубка. Теперь за трофей соревнуются четыре клуба, которые играют полуфиналы, а затем победители встречаются в решающем поединке. В первом матче "Реал" встречался с "Валенсией". Счет прямым ударом с углового открыл Кроос, Иско удвоил преимущество, а Модрич снял вопрос о победителе. Впрочем, Парехо на последних минутах смог подсластить горечь поражения для летучих мышей. Сегодня сыграют "Атлетико" и "Барса".

Уже официально бразильский латераль Сидклей вернулся на родину, где будет выступать за "Коринтианс". Именно из этого клуба он полтора года назад переходил в "Динамо". В этом сезоне Сидклей не сыграл за первую команду киевлян ни одного матча. Арендное соглашение рассчитано на год - до конца 2020-го. По данным бразильских СМИ, "Коринтианс" сможет выкупить игрока.

Андрей Цуриков - воспитанник запорожского "Металлурга", переходил в свое время в "Динамо", где однако закрепиться не смог. С 2016-го по 2019-й был основным игроком "Александрии". Прошлым летом перешел в чешский "Яблонец", но из-за травмы так и не смог дебютировать за рубежом. Теперь Цуриков, который может сыграть слева как в защите, так и в полузащите, будет защищать цвета "Днепра-1". Ранее команда Михайленко пополнилась Сватком и Хобленко.

Легендарный вратарь Оливер Кан будет в течение двух лет помогать Карл-Хайнц Руммениге - нынешнему председателю правления "Баварии". А когда тот в конце 2021-го года пойдет на пенсию, именно Кан станет новым руководителем мюнхенского клуба.

Во втором полуфинале Кубка английской лиги "Лестер" принимал "Астон Виллу". Фредерик Жилбер открыл счет в середине первого тайма, однако Ихеаначо на 74-й сравнял. В итоге - 1:1. Ответный матч состоится 28-го января. За вторую путевку, напомним, соревнуются МЮ и "Ман Сити", в первом матче горожане победили 3:1.

ПСЖ разбил Сент-Этьен

Во Франции состоялись четвертьфиналы Кубка лиги. ПСЖ не оставил шансов "Сент-Этьену", победив 6:1. Хет-трик и результативную передачу на свой счет записал Икарди. "Лион" одолел "Брест" 3:1, а "Лилль" был сильнее "Амьена" - 2:0.

О трансферах

"Севилья" продала за 12 млн евро в "Хоффенхайм" израильского форварда Мунаса Даббура. "Шальке" договорился с "Барселоной" об аренде защитника Тибодо, впрочем, официально о переходе еще не объявили. "Наполи" приобретет Лоботку из "Сельты" и Демме из "Лейпцига", на обоих потратить 30 млн евро. "Ювентус" продал в катарский клуб "Аль-Духайль" северокорейского форварда Хан Кван Сона. "Ворскла" планирует вернуть в Украину форварда Руслана Степанюка, который до последнего времени выступал в Казахстане. "Александрия" договорилась с защитником Богданом Мишенком, который играл в Беларуси за "Торпедо-БелАЗ".