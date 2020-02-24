Первое применение VAR в УПЛ, вирус в Италии, потеря Реала. Главные новости за 23 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 23 февраля

В рамках 19-го тура бронзовый призер прошлого первенства - "Александрия" - уступил новичку высшего дивизиона "Колосу". Смирный забил на первой минуте второго тайма и уже в компенсированное арбитром время, тогда как хозяева ответили лишь голом Ситало, поэтому 1:2. Благодаря этой победе "Колос" поднялся на шестое место, обойдя "Мариуполь". "Карпаты" сыграли вничью 1:1 с "Днепром-1" - на гол Матара ответил Супряга. Львовяне уже официально гарантировали себе место во второй шестерке. Наконец "Олимпик" уступил на своем поле "Львову" - единственный гол Богунов забил на 84-й минуте.

Матч "Шахтер" - "Десна" был центральный в туре. "Шахтер", в основе которого вышло много тех игроков, которые не принимали участия в поединке с "Бенфикой", контролировал мяч, но черниговцы уверенно защищались. Более того перед перерывом Гуцуляк отправил мяч в сетку ворот. Однако арбитр Евгений Арановский после консультации с видеоассистентами взятия не засчитал, ведь Филиппов, который отдал пас, был в офсайде. Во втором тайме Каштру выпустил основных Марлоса, Исмаили и Тайсона, именно Марлос на 90+5-й минуте забил победный для горняков гол.

В Сегунде состоялось своеобразное украинское дерби - "Луго", за который выступает Василий Кравец, принимал "Овьедо" Андрея Лунина. Украинский вратарь снова не смог удержать свои ворота на замке - в начале игры мяч влетел в угол после удара головой. "Луго", получив преимущество, сосредоточился на защите счета и у Андрея работы почти не было. Его партнеры выровнять положение не смогли – в итоге 1:0 в пользу команды Кравца.

Вспышка заболеваний коронавирусом в Италии привел к тому, что в ряде регионов страны отменили все спортивные мероприятия. В частности, не были сыграны четыре матчей Серии А, среди которых встреча "Аталанты" с "Сассуоло" и поединок "Интер" - "Сампдория". Из шести запланированных матчей состоялись два - "Лацио" одолел "Дженоа" 3:2 (Иммобиле забил свой 27-й гол), а "Рома" обыграла "Лечче" 4:0, Евгений Шахов сыграл второй тайм.

В Англии сыграли три матча 27-го тура АПЛ. Во всех трех победили хозяева. МЮ разгромил "Уотфорд" 3:0, дебютным голом отметился зимний новичок Бруно Фернандес. Благодаря трем добытым очкам красные дьяволы обошли "Шеффилд" и "Тоттенхэм" и поднялись на пятое место. Вторую победу подряд одержал "Арсенал" - канониры в тяжелом поединке обыграли "Эвертон" 3:2, впрочем, команда Артеты еще в середине турнирной таблицы (девятая). "Вулверхэмптон" разбил "Норвич" 3:0, и остался на позиции, с которой удобно атаковать фаворитов.

Во втором матче подряд "Хетафе", который стал главным открытием нынешней Ла Лиги, потерпел поражение. На этот раз еще мучительней, чем от "Барселоны" - "Севилья" забила три сухих гола. "Атлетико" тем временем одолел "Вильярреал" 3:1, наконец голом отметился 120-миллионный Жоау Фелиш, который не забивал в Ла Лиге с сентября. Как следствие, матрасники поднялись на третье место, "Севилья" отстает по дополнительным показателям, "Хетафе" упал на пятое место, впрочем, уступает лишь одно очко.

Результат субботнего матча против "Леванте" - поражение 0:1 - не единственная проблема для "Реала". Оказалось, что травму получил Эден Азар – из-за трещины в кости бельгиец пропустит около двух месяцев. А на носу противостояние с "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов и Эль Классико, которое, напомним, состоится 1 марта.