Первое применение VAR в УПЛ, вирус в Италии, потеря Реала. Главные новости за 23 февраля
А также рывок в турнирной таблице МЮ и падения Хетафе
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 23 февраля
Колос удивил Александрию, Карпаты играют вничью
В рамках 19-го тура бронзовый призер прошлого первенства - "Александрия" - уступил новичку высшего дивизиона "Колосу". Смирный забил на первой минуте второго тайма и уже в компенсированное арбитром время, тогда как хозяева ответили лишь голом Ситало, поэтому 1:2. Благодаря этой победе "Колос" поднялся на шестое место, обойдя "Мариуполь". "Карпаты" сыграли вничью 1:1 с "Днепром-1" - на гол Матара ответил Супряга. Львовяне уже официально гарантировали себе место во второй шестерке. Наконец "Олимпик" уступил на своем поле "Львову" - единственный гол Богунов забил на 84-й минуте.
В УПЛ впервые применили VAR
Матч "Шахтер" - "Десна" был центральный в туре. "Шахтер", в основе которого вышло много тех игроков, которые не принимали участия в поединке с "Бенфикой", контролировал мяч, но черниговцы уверенно защищались. Более того перед перерывом Гуцуляк отправил мяч в сетку ворот. Однако арбитр Евгений Арановский после консультации с видеоассистентами взятия не засчитал, ведь Филиппов, который отдал пас, был в офсайде. Во втором тайме Каштру выпустил основных Марлоса, Исмаили и Тайсона, именно Марлос на 90+5-й минуте забил победный для горняков гол.
Лунин снова пропустил
В Сегунде состоялось своеобразное украинское дерби - "Луго", за который выступает Василий Кравец, принимал "Овьедо" Андрея Лунина. Украинский вратарь снова не смог удержать свои ворота на замке - в начале игры мяч влетел в угол после удара головой. "Луго", получив преимущество, сосредоточился на защите счета и у Андрея работы почти не было. Его партнеры выровнять положение не смогли – в итоге 1:0 в пользу команды Кравца.
В Италии отменяют матчи из коронавируса
Вспышка заболеваний коронавирусом в Италии привел к тому, что в ряде регионов страны отменили все спортивные мероприятия. В частности, не были сыграны четыре матчей Серии А, среди которых встреча "Аталанты" с "Сассуоло" и поединок "Интер" - "Сампдория". Из шести запланированных матчей состоялись два - "Лацио" одолел "Дженоа" 3:2 (Иммобиле забил свой 27-й гол), а "Рома" обыграла "Лечче" 4:0, Евгений Шахов сыграл второй тайм.
Арсенал набирает ход, МЮ хочет в первую четверку
В Англии сыграли три матча 27-го тура АПЛ. Во всех трех победили хозяева. МЮ разгромил "Уотфорд" 3:0, дебютным голом отметился зимний новичок Бруно Фернандес. Благодаря трем добытым очкам красные дьяволы обошли "Шеффилд" и "Тоттенхэм" и поднялись на пятое место. Вторую победу подряд одержал "Арсенал" - канониры в тяжелом поединке обыграли "Эвертон" 3:2, впрочем, команда Артеты еще в середине турнирной таблицы (девятая). "Вулверхэмптон" разбил "Норвич" 3:0, и остался на позиции, с которой удобно атаковать фаворитов.
Сенсационный Хетафе потерял третье место
Во втором матче подряд "Хетафе", который стал главным открытием нынешней Ла Лиги, потерпел поражение. На этот раз еще мучительней, чем от "Барселоны" - "Севилья" забила три сухих гола. "Атлетико" тем временем одолел "Вильярреал" 3:1, наконец голом отметился 120-миллионный Жоау Фелиш, который не забивал в Ла Лиге с сентября. Как следствие, матрасники поднялись на третье место, "Севилья" отстает по дополнительным показателям, "Хетафе" упал на пятое место, впрочем, уступает лишь одно очко.
Реал теряет важного игрока
Результат субботнего матча против "Леванте" - поражение 0:1 - не единственная проблема для "Реала". Оказалось, что травму получил Эден Азар – из-за трещины в кости бельгиец пропустит около двух месяцев. А на носу противостояние с "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов и Эль Классико, которое, напомним, состоится 1 марта.
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