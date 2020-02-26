Наказание Беседина, разгром от Баварии, ничья Барселоны. Главные новости за 25 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 25 февраля

УЕФА отстранил форварда "Динамо" от футбола на один год за употребление допинга. Артем сможет вернуться к тренировкам с командой в октябре, а на поле в декабре. Именно 19-го декабря он был отстранен на момент начала расследования. С тех пор и будет считаться срок дисквалификации. У "Динамо" есть 21 день на подачу апелляции, в киевском клубе заявили, что соответствующее решение будет принято после ознакомления с аргументацией вердикта.

Мюнхенский клуб продолжает куражиться в Лондоне. Ранее в рамках Лиги Чемпионов "Бавария" громила "Арсенал", уже в этом сезоне победила "Тоттенхэм" 2:7, на этот раз красные не заметили "Челси". В первом тайме аристократы еще как-то сдерживали чемпиона Германии и отвечали своими атаками, но после перерыва посыпались. Дубль Гнабри и гол Левандовски фактически определили участника четвертьфинала от этой пары.

Второй матч дня был не таким эффектным. "Барселона" владела мячом, "Наполи" контратаковал. Один из таких выпадов от неаполитанцев завершил классным ударом Мертенс. Гости смогли отыграться во втором тайме - после классной комбинации отличился Гризманн. Доигрывала "Барселона" матч в меньшинстве - на 89-й минуте красную получил Артуро Видаль. Ответные матчи в этих парах состоятся 18 марта.

Украинская Премьер-лига определила пары на втором этапе чемпионата. Первое Классическое (третье за ​​сезон в рамках УПЛ) может состояться уже в 24-м туре (базовая дата - 21 марта), если "Динамо" опустится на третье место - еще раньше, в 23-м туре (14 марта). Завершится чемпионат, напомним, 16 мая, после чего состоятся матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы и за место в высшем дивизионе.

Вице-президент Европейского футбольного союза Мишель Ува заявил, что пока планов отменять Евро-2020 из-за распространения коронавируса в организации нет. Однако УЕФА следит за ситуацией и в случае обострения эпидемии континентальное первенство может быть перенесено. Аналогичная ситуация с Олимпиадой, которая должна состояться в этом году в Токио. Напомним, что в минувшие выходные в нескольких регионах Италии были отменены все спортивные мероприятия, в том числе несколько матчей Серии А, из-за коронавируса.

В Лиссабон, где горняки сыграют ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, Луиш Каштру взял 21 футболиста. Интересно, что в списке присутствует только один форвард - Жуниор Мораес. Известно, что поединок будет судить голландская бригада во главе с Берном Куйперсом. Игра состоится в четверг, 27-го февраля в 22:00, первый матч завершился победой горняков со счетом 2:1.

По данным британских СМИ, Андрей пропустит еще как минимум два ближайших матча "Вест Хэма" - против "Саутгемптона" и "Арсенала". Как отметил главный тренер молотобойцев Дэвид Мойес, Ярмоленко, который не играет с середины декабря, нужно время, чтобы набрать форму.