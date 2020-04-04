Планы Малиновского, угроза УЕФА, решение Баварии по тренеру. Главные новости за 3 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 3 апреля

В последнее время в Италии увеличилось сообщений о заинтересованности "Фиорентины" украинским хавбеком "Аталанты" Русланом Малиновским. На днях СМИ указывали, что клуб из Бергамо даже повесил ценник на полузащитнике - 25 млн евро. Впрочем, как заявляет агент Руслана, у него нет планов в ближайшее время менять клуб. Малиновский в текущем сезоне сыграл 31 матч, в которых забил 5 голов.

Известный телекомментатор Виктор Вацко сообщил, что в прошлом году немецкий "Хоффенхайм" предлагал "Динамо" 15 млн евро за Виктора Цыганкова. Скауты "крестьян" приезжали в Киев на матч против "Брюгге" в рамках квалификации Лиги Чемпионов. Очевидно, что "Динамо" не согласилось на такое предложение.

Переход Алексея Гуцуляка из "Карпат" в "Десну" стал одним из самых громких трансферов прошлой зимой. По данным журналиста Игоря Цыганыка, львовский клуб получил за вингера почти 300 тысяч евро. Именно на вырученные от продажи лидера средства "Карпаты" могут выплачивать зарплату команде. Гуцуляк, которого также звала к себе "Александрия", уже сыграл два матча за черниговцев.

В Англии планировали возобновить чемпионат в начале мая. Однако после переговоров руководства лиги с клубами было решено не привязывать обновления сезона к дате, а реагировать на текущую ситуацию. Впрочем, в АПЛ до сих пор настроены в итоге завершить чемпионат. Ранее предлагалось доиграть матчи без зрителей в изолированных лагерях.

На фоне новости о том, что в Бельгии решили не доигрывать сезон, а зафиксировать текущие результаты как окончательные, УЕФА разослал членам письмо, в котором отмечается, что Союз оставляет за собой право не допустить к еврокубкам клубы из не доигранных чемпионатов. В УЕФА подчеркнули необходимость совместного планирования календаря, чтобы скоординировать конец сезона с началом нового.

Ханси Флик уже официально будет возглавлять мюнхенский гранд до 2023-го года, конечно, если не случится форс-мажор. Немец принял клуб по ходу нынешнего сезона после увольнения Нико Ковача. Флик сумел вернуть "Баварию" на первое место и сделал весомую заявку на выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов ("Челси" был разбит 3: 0 в первом матче). Интересно, что ранее в Мюнхене хотели пригласить или Мануэля Поччетино, или Эрика Тен Хага.

Испанские СМИ рассказали, как идет переговорный процесс между каталонским клубом и основным голкипером. По данным одного из изданий, немец хочет зарплату размером в 10 млн евро в год - то есть увеличение вдвое по сравнению с нынешней. "Барселона" предлагает "всего" 6,5 млн. Ранее уже появлялись сообщения, что Марк-Андре может в итоге покинуть Испанию.