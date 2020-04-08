Рекомендации ФИФА, обвинения США, контракт Мюллера. Главные новости за 7 апреля
А также стадион для Ингульца и работа Колоса
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторником, 7 апреля
ФИФА выпустила рекомендации по текущей ситуации
Из-за пандемии возникла ситуация, при которой у многих игроков закончатся контракты с клубами в момент, когда сезон еще будет доигрываться. В связи с этим ФИФА рекомендовала продлевать контракты с футболистами до завершения чемпионата страны, где они выступают. Также международная федерация разрешила перенести трансферное окно с конца нынешнего сезона на начало следующего. Точные даты все еще неизвестны.
США начинает борьбу с коррупционерами в футболе
Федеральная прокуратура США официально обвинила бывших футбольных функционеров из нескольких стран в получении взяток от России и Катара. Эти страны добивались и получили право на проведение чемпионатов мира по футболу в 2018 и 2022 годах. В частности, обвинения предъявлены представителям Тринидада и Тобаго, Гватемалы, Аргентины, Парагвая и Бразилии.
Ингулец определился со стадионом для УПЛ
Один из фаворитов Первой лиги - "Ингулец" из Петрово - из-за эпидемии не успеет достроить стадион к середине лета, как планировалось. Поэтому в случае повышения в классе "Ингульцу" придется принимать гостей в другом городе с соответствующей инфраструктурой. Как сообщил президент клуба, это будет Днепр, а играть будут на "Метеоре".
Клуб УПЛ планирует закрытый сбор команды
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин заявил, что его команда скоро может начать тренироваться на своей базе. Идея взята по примеру Германии - тренироваться группами по 5-6 человек, без контакта, после каждой дезинфекция помещений. Также все игроки обязательно пройдут тест на коронавирус. Впрочем, когда именно "Колос" может приступить к работе, Костышин не сказал. Официальная дата окончания карантина в Украине - 24 апреле, правда, уже говорят о переносе ее на май.
Гримм выступил против расширения УПЛ
Пока действующий президент Украинской Премьер-лиги Томас Гримм, который уйдет с должности сразу после завершения карантина, заявил, что не поддерживает расширения высшего дивизиона. По его словам, лига должна выдавать качественный продукт, а в Украине недостаточно клубов с соответствующей инфраструктурой. К тому же он уверен, что экономический кризис будет иметь серьезные последствия для украинского и мирового футбола.
Бавария подписала новый контракт с Мюллером
Соглашение между мюнхенским клубом и одним из лидеров команды рассчитана до июня 2023-го года. Напомним, Мюллер попал в структуру "Баварии" в 10 лет. Преодолев все ступени мюнхенской академии, Томас стал одним из самых успешных игроков в истории клуба. На его счету 8 чемпионских титулов, 5 кубков и победа в Лиге Чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубном чемпионате мира.
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