Рекомендации ФИФА, обвинения США, контракт Мюллера. Главные новости за 7 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторником, 7 апреля

Из-за пандемии возникла ситуация, при которой у многих игроков закончатся контракты с клубами в момент, когда сезон еще будет доигрываться. В связи с этим ФИФА рекомендовала продлевать контракты с футболистами до завершения чемпионата страны, где они выступают. Также международная федерация разрешила перенести трансферное окно с конца нынешнего сезона на начало следующего. Точные даты все еще неизвестны.

Федеральная прокуратура США официально обвинила бывших футбольных функционеров из нескольких стран в получении взяток от России и Катара. Эти страны добивались и получили право на проведение чемпионатов мира по футболу в 2018 и 2022 годах. В частности, обвинения предъявлены представителям Тринидада и Тобаго, Гватемалы, Аргентины, Парагвая и Бразилии.

Один из фаворитов Первой лиги - "Ингулец" из Петрово - из-за эпидемии не успеет достроить стадион к середине лета, как планировалось. Поэтому в случае повышения в классе "Ингульцу" придется принимать гостей в другом городе с соответствующей инфраструктурой. Как сообщил президент клуба, это будет Днепр, а играть будут на "Метеоре".

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин заявил, что его команда скоро может начать тренироваться на своей базе. Идея взята по примеру Германии - тренироваться группами по 5-6 человек, без контакта, после каждой дезинфекция помещений. Также все игроки обязательно пройдут тест на коронавирус. Впрочем, когда именно "Колос" может приступить к работе, Костышин не сказал. Официальная дата окончания карантина в Украине - 24 апреле, правда, уже говорят о переносе ее на май.

Пока действующий президент Украинской Премьер-лиги Томас Гримм, который уйдет с должности сразу после завершения карантина, заявил, что не поддерживает расширения высшего дивизиона. По его словам, лига должна выдавать качественный продукт, а в Украине недостаточно клубов с соответствующей инфраструктурой. К тому же он уверен, что экономический кризис будет иметь серьезные последствия для украинского и мирового футбола.

Бавария подписала новый контракт с Мюллером

Соглашение между мюнхенским клубом и одним из лидеров команды рассчитана до июня 2023-го года. Напомним, Мюллер попал в структуру "Баварии" в 10 лет. Преодолев все ступени мюнхенской академии, Томас стал одним из самых успешных игроков в истории клуба. На его счету 8 чемпионских титулов, 5 кубков и победа в Лиге Чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубном чемпионате мира.