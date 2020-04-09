Цены на игроков УПЛ, украинские голы в Беларуси, выговор Моуриньо. Главные новости за 8 апреля
А также заявление УАФ, решение Реала и желание Мораеса
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 8 апреля
УАФ выступила с заявлением о завершении сезона
Вице-президент Украинской футбольной ассоциации Олег Протасов заявил, что на данный момент не рассматривается никакого другого варианта, кроме как доиграть сезон 2019/2020. Он отметил, что рекомендацией УЕФА является завершение текущих чемпионатов до конца августа, поэтому время на возобновление УПЛ и соревнований под эгидой ПФЛ еще есть. Впрочем, Протасов отметил, что УАФ будет реагировать на текущую ситуацию с эпидемией.
Маркевич рассказал о ситуации в клубах
Председатель комитета национальных сборных Мирон Маркевич сообщил, что в некоторых украинских клубах существенно срезают зарплату футболистам, мотивируя карантином. Он отметил, что нельзя сравнивать украинские реалии с западными, где зарплаты у игроков значительно выше. "Украинцы получают копейки. Если их вообще перестанут платить - будет беда", - заявил Маркевич.
Еще один бразилец Шахтера захотел домой
Главный бомбардир горняков в текущем сезоне Жуниор Мораес заявил, что мечтает вернуться в Бразилию и еще поиграть за "Сантос". Именно этого клуба форвард является воспитанником. Напомним, на днях Мораесу исполнилось 33 года, его нынешний контракт с "Шахтером" действует до 2021-го года. Ранее Тайсон регулярно говорил о желании вернуться на родину.
Transfermarkt обновил данные о стоимости игроков УПЛ
Известный статистический портал существенно снизил цены на игроков в чемпионате Украины. Самым дорогим остается Виктор Цыганков, которого оценивают в 16 млн евро. Тете и Исмаили, по версии Transfermarkt, дешевле на миллион. Тайсон занимает четвертое место – 9,5 млн, а первую пятерку замыкает Мыколенко - 9 млн. В ТОП-10 также вошли Степаненко, Марлос, Соломон, Майкон и Патрик.
Украинцы отличились в Кубке Беларуси
В Беларуси состоялись первые матчи полуфинала кубка. Сначала "Славия" из Мозыря обыграла на своем поле БАТЭ. Единственный гол на счету Юрия Панти, у которого есть украинский паспорт и в свое время он играл за "Буковину". Во втором матче "Динамо" из Бреста принимало "Шахтер" из Солигорска. Нойок открыл счет, Милевский организовал второй гол отличной передачей, Хачериди помог сдержать атаку команды Юрия Вернидуба. Ответные матчи состоятся 29-го марта.
Моуриньо заработал выговор
Португальский наставник "Тоттенхэма" не удержался и организовал тренировку для Танги Ндомбеле в одном из парков Лондона. Таким образом, Особенный нарушил правила карантина, установленного на время эпидемии. Клуб соответственно объявил Моуриньо выговор, сам тренер согласился с наказанием.
Мальдини вылечился от коронавируса
Легендарный защитник "Милана" стал одним из тех итальянских игроков, кто заболел COVID-19. Вместе с ним вирус подхватил его сын Даниэль. 18-летний юноша одолел болезнь раньше, а о выздоровлении отца стало известно накануне. Сообщается, что Мальдини вернулся к работе в структуре "Милана".
Реал тоже сократил зарплаты
Правда, не так радикально как "Барселона" или "Севилья", которые урезали контракты на 70%. Мадридский клуб сообщил, что снизил зарплаты игрокам и сотрудниками на 10-20%.
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