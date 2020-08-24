Финал Лиги Чемпионов, разгром Руха, возвращение Селезнева. Главные новости за 23 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 23 августа

От финала ждали много голов, ведь друг другу противостояли команды с невероятной атакой - ПСЖ и "Бавария". Тем не менее, судьбу противостояния решил единственный мяч, забитый в середине второго тайма. Героем встречи стал Кингсли Коман, который принес победу мюнхенскому гранду ударом головой. У ПСЖ тоже были моменты, и не мало, но отлично в воротах действовал Мануэль Нойер. Таким образом, лучшей командой прошлого сезона в Европе стала "Бавария", которая оформила второй в своей истории требл (победила в ЛЧ, Бундеслиге и выиграла Кубок страны).

Команда из Петрово встречалась с "Днепром-1". Андрей Цуриков вывел номинальных гостей вперед, но почти сразу Денис Балан восстановил равновесие. Так матч и завершился - ничьей 1:1. А вот "Рух" был разгромлен в Полтаве. "Ворскла" обеспечила себе победу еще в первом тайме, забив в ворота львовян четыре раза (Пуцлин, Степанюк, Кулач, Скляр). После перерыва Кулач оформил дубль. И только когда "Ворскла" снизила обороты, "Рух" сумел ответить. К концу игры в ворота Ризныка забили Федорчук и Бойчук. В итоге 5:2 в пользу команды Максимова.

Если верить Игорю Михайловичу, то ни по одному игроку киевского клуба нет предложения. Все, что пишут в СМИ - из разряда слухов. Суркис также отметил, что Супряга в данный момент не продается, ведь в "Динамо" ожидают, что он принеси пользу команде. Также киевляне не планируют усиливать центр защиты, ведь в клубе достаточно игроков, нужно только дождаться, чтобы они восстановились.

Ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов заявил, что ковалевский "Колос" усилится известным украинским форвардом Евгением Селезневым. 35-летний нападающий, напомним, недавно получил статус свободного агента, завершив сотрудничество с "Бурсаспором". Добавим, что Селезнев один из лучших бомбардиров в истории УПЛ - на его счету 111 результативных ударов.

Президент Европейского футбольного союза Александр Чеферин заявил, что нынешний формат проведения еврокубков, который пришлось использовать из-за пандемии, может быть использован на постоянной основе. По словам Чеферин, когда в плей-офф противостояния состоят только из одного матча, это привлекает даже больше внимания. УЕФА будет обсуждать изменение формата в сентябре-октябре.