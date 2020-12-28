Гол Шведа, осечки Клоппа и Моуриньо, интерес к Трубину. Главные новости за 27 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 27 декабря

Марьяну несколько недель назад изрядно досталось от главного тренера "Мехелена", за который он выступает на правах аренды. И украинец, похоже, сделал правильные выводы. Если до этого он иногда даже в заявку не попадал, то в последних двух матчах выходил на замены. В воскресенье получил полчаса и этого времени Шведу хватило, чтобы забить свой первый гол в чемпионате Бельгии. Марьян принес победу своей команде над "Мускроном" (2:1) и помог "Мехелену" подняться с 16-го на 13-е место.

Украинский вингер вышел после перерыва в матче молотобойцев против "Брайтона". На тот момент "Вест Хэм" проигрывал 0:1. И именно после подачи Андрея Ярмоленко лондонцам удалось отыграться. "Брайтон" однако снова вышел вперед, но "Вест Хэм" во второй раз забил в ответ. Ничья 2:2, которая оставила команду Ярмоленко на десятом месте.

Вообще, воскресенье оказалось "ничейным" днем ​​в Англии. Действующий чемпион "Ливерпуль" не смог обыграть одного из аутсайдеров "Вест Бромвич". Сэм Элердайс, который на днях вернулся к работе, набрал уже пять очков на "Энфилде" за четыре последних года. Это больше, чем на поле "Ливерпуля" за этот период получили "Манчестер Сити", "Челси", "Тоттенхэм", МЮ и "Арсенал" вместе взятые. Что касается игры, то Мане забил в начале, а Аджайи - в конце, 1:1. "Ливерпуль" опережает ближайшего преследователя лишь на три очка.

Не смог победить и "Тоттенхэм", который определенный период даже считался претендентом на титул. Шпоры не могут получить три очка уже в четырех турах подряд. На этот раз команда Моуриньо не удержала преимущество над "Вулверхэмптоном". "Тоттенхэм" забил уже на первой минуте (Ндомбеле), а Сайсс ответил на 86-й. Шпоры пока пятые, но опережают "Сити" лишь по дополнительным показателям. Также отмечаем победу "Лидса" над "Бернли" - 1:0.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу выбрало лучшего тренера УПЛ по итогам уходящего года. Им стал наставник "Зари" Виктор Скрипник, который на четыре сотых балла обогнал Александра Рябоконя, и на восемь сотых Мирча Луческу и Луиша Каштру. В пятерку также попал Юрий Максимов. Напомним, что команда Скрипника завоевала бронзу в прошлом чемпионате, а в текущем идет на четвертом месте, в Лиге Европы "Заря" одержала две победы при четырех поражениях.

Итальянские СМИ пишут, что "Интер" обратил внимание на голкипера "Шахтера" Анатолия Трубина. Напомним, что тот не пропустил ни одного гола от нерадзури в двух матчах группового этапа Лиги Чемпионов. Правда, Трубин - лишь один из вариантов для замены Хандановичу. Приоритетная цель для "Интера" - голкипер "Удинезе" Хуан Муссо. Его переход, правда, оценивается в 30 млн евро, поэтому миланский гранд также держит в шортлисте и Анатолия.

Александр Зубков настоящее время является одним из лидеров "Ференцвароша", которого "Шахтер" летом продал венгерскому клубу. По словам генерального директора "Шахтера", Фради заплатил за воспитанника донецкой академии 1,5 млн евро, к тому же горняки получат 30% от суммы следующего трансфера Александра.