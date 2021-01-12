Динамо вернулось из отпуска, а Яремчук остается в Генте. Главные новости от 11 января

UA-Футбол собрал для Вас все самые главные новости за понедельник, 11 января

Киевское Динамо приступило к тренировкам

Футболисты "Динамо" вернулись из отпуска и собрались на базе, чтобы сдать плановые тесты на COVID-19, а также провели первую в новом году тренировку. Всего в занятии приняли участие 27 футболистов - 4 вратаря и 23 полевых игрока. Вместе со всеми занимались Мохаммед Кадири и Сидклей, которые вернулись из аренды, а также Артем Беседин, отбывший дисквалификацию, и Александр Тимчик, который восстановился после травмы.

Израильский полузащитник не усилит Динамо

Трансфер хавбека "Маккаби" Петах-Тиква Лиэля Абады в "Динамо" этой зимой не состоится. Ранее сообщалось, что "Динамо" и представители футболиста не могут договориться по личному контракту игрока. Киевский клуб не пошел на компромиссы в вопросе пунктов о дисциплине и юрисдикции. Летом, вероятно, израильский клуб снова будет готов вести переговоры по хавбеку.

Яремчук не уйдет из Гента в это трансферное окно

Наставник бельгийской команды Хейн Ванхазебрук прокомментировал вероятность трансфера украинца зимой: - Обычно те, кого мы не хотим отпускать, не идут. Ребята слишком мало играют, могут стать вариантом для перехода, но из основных игроков никто не уйдет. Сообщается, что "Гент" хочет получить за 25-летнего украинского легионера 20-25 миллионов евро, а Тransfermarkt оценивает Яремчука в 11 млн евро.

В Чемпионате Испании сыграно два матча

"Хетафе" в гостях обыграл "Эльче" 3:1, хотя пропустил в дебюте. Для "Хетафе" этот матч имел очень важное значение. Команда Бордаласа выиграла только два матча из последних тринадцати (во всех турнирах), недавно вылетела из Кубка Испании от соперника ниже классом, не забила ни одного гола в трех последних поединках. А тут сразу три точных удара у них на счету. Также "Бетис" на поле соперника обыграл аутсайдера Примеры "Уэску" 2:0.

В итальянской Серии А неожиданно проиграла Сампдория

"Специя" была сильнее клуба из Генуи - 2:1. "Сампдория" чувствует, что достойна места в Топ-10, а то и выше, но ей не хватает постоянства. В предыдущих шести матчах состоялись три победы и три поражения. В итоге - "Сампдория" остается 11-ой. А "Специя" за два тура убежала из зоны вылета на 14-е место.

Вест Хэм при участии Ярмоленко одержал победу в Кубке Англии

Украинский легионер не отметился результативными действиями в игре со "Стокпортом", хотя вышел в основе и отыграл 67 минут. Непросто сложился матч для лондонцев, много сил они потратили для победы, но смогли забить единственный и решающий мяч только на 86-й минуте. Было несколько моментов и у Ярмоленко - в дебюте, вот только соперник держался из всех сил.