Провал Ливерпуля, первая победа Динамо на сборах, Шахтер едва не проиграл Леху. Главные новости за 21 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 21 января

Впервые с апреля 2017 года “Ливерпуль” проиграл в домашнем матче Премьер-лиги. Команду Клоппа сенсационно переиграл на “Энфилде” один из аутсайдеров чемпионата “Бернли” (0:1). В самом конце игры единственный гол с пенальти забил Эшли Барнс. “Ливерпуль” уже не может выиграть в пятом матче АПЛ подряд, и в четвертой подряд игре команда Клоппа остается без забитых мячей.

Вчера вечером “Барселона” переиграла “Корнелью” и смогла избежать участи “Реала” и “Атлетико”, вылетевших из Кубка Испании. Несмотря на статус соперника (третий дивизион), матч получился непростым для “Барселоны”. Дважды в основное время “блаугранас” не реализовали пенальти (Пьянич и Дембеле) из-за чего игра перешла в овертайм. Только в дополнительное время “Барселоне” наконец удалось пробивать ворота соперника. Сначала Дембеле точно пробил издали, а затем Брэйтуэйт завершил контратаку – 2:0. Также в 1/8 Кубка вышли финалисты прошлого сезона – “Реал Сосьедад” и “Атлетик” Бильбао.

Киевское “Динамо” провело второй матч на сборах. Товарищеский матч с “Шахтером” Солигорск закончился победой киевлян 2:0. Все голы были забиты во втором тайме. Сначала дебютный мяч за “Динамо” забил бразилец Клейтон, а второй раз мяч в ворота “Шахтера” влетел от Цыганкова.

В первом спарринге на сборе в Турции “Шахтер” сыграл вничью с польским “Лехом”. Команда Каштру пропустила первой во втором тайме (забил Мархвинськи), и отыгралась только в самом конце игры. Виктор Коваленко реализовал пенальти за фол на Фернандо. В итоге – 1:1. Следующий матч “Шахтер” проведет с “Лудогорцем” 23 января.

Пресс-служба ФИФА выступила с официальным заявлением, в котором осуждает планы европейских клубов создать так называемую “Суперлигу”. Все игроки, которые будут принимать участие в этом турнире, не будут допущены к Кубку Мира, а также к континентальным первенствам. Заявление ФИФА поддержали УЕФА, КАФ, КОНМЕБОЛ, АФК и КОНКАКАФ.

Руководство “Реала” не будет принимать решение о судьбе Зинедина Зидана после вылета Мадрида в 1/16 Кубка Испании от “Алькояно”. Как информирует Marca, “Реал” дождется конца сезона, чтобы определится с будущим французского тренера. Не собирается уходить в отставку и сам Зидан.

Два гола Луиса Суареса в матче с “Эйбаром” принесли мадридскому “Атлетико” шестую подряд победу в чемпионате Испании. Команда Диего Симеоне лидирует в Ла Лиге, оторвавшись от “Реала” на семь очков, и от “Барселоны” на десять. При этом у “Атлетико” есть еще матч в запасе.