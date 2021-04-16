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Шахтер расторг контракт с Тайсоном, Фонсека вывел Рому в полуфинал ЛЕ. Главные новости за 15 апреля

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А также новая травма Исмаили и возможное изменение в правилах плей-офф

Шахтер расторг контракт с Тайсоном, Фонсека вывел Рому в полуфинал ЛЕ. Главные новости за 15 апреля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас главные новости за четверг, 15 апреля

Тайсон бесплатно покидает Шахтер

Бразильский форвард “Шахтер” Тайсон договорился с клубом о досрочном расторжении контракта. Как информирует UOL Esporte, 33-летний футболист на следующей неделе отправится в Бразилию, где будет представлен в качестве игрока “Интернасьонала”. Клуб из Порту-Алегри планирует заявить Тайсона на групповой раунда Кубка Либертадорес-2021, который стартует 20 апреля. Именно в “Интернасьонале” Тайсон начинал свою профессиональную карьеру, прежде чем перейти в “Металлист” в 2010 году. Тайсон с середины марта тренировался с дублем “Шахтера” из-за дисциплинарных причин. Его контракт с "Шахтером" дейстовал до 30 июня 2021 года.

Определились все полуфиналисты Лиги Европы

Вчера были сыграны ответные матчи четвертьфинала Лиги Европы. Все фавориты вышли в следующий раунд. “Арсенал” разгромил пражскую “Славию” (4:0, 5:1 по сумме двух матчей), “Манчестер Юнайтед” прошел “Гранаду” (2:0, 4:0), “Вильярреал” преодолел “Динамо” Загреб (2:1, 3:1), а “Роме” Паулу Фонсеке хватило домашней ничьи с “Аяксом” (1:1, 3:2). Полуфиналы “Манчестер Юнайтед” – “Рома”, “Арсенал” – “Вильярреал” состоятся 29 апреля и 6 мая.

Исмаили и Коноплянка вероятно вылетели до конца сезона

Перед матчем с киевским “Динамо” у “Шахтера” две потери в составе. Евгений Коноплянка, скорее всего, не сыграет до конца сезона из-за травмы бедра, Исмаили почувствовал боль в колене и пропустит от недели до нескольких недель, сообщил директор департамента медицины “Шахтера” Дмитрий Скибинский.

Сборная Украины может провести три матча в Харькове

Накануне старта Евро-2020 сборная Украины проведет три товарищеских матча. Ранее стало известно, что игра с Бахрейном 23 мая состоится в Харькове, с большой долей вероятности в этом городе будут сыграны и поединки с Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня).

Цыганков и Забарный готовы сыграть с Шахтером

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков полностью восстановился после повреждения икроножной мышцы и вместе с командой провел тренировку перед субботним матчем с “Шахтером”. Цыганков в последний раз появлялся на поле в матче с “Вильярреалом” месяц назад. Также готовится к игре с “горняками” Илья Забарный, повредивший нос в последнем матче чемпионата против СК “Днепр-1”.

УЕФА может изменить правило выездного гола

В УЕФА рассматривают возможность изменения правила выездного гола в матчах плей-офф, сообщает The Telegraph. УЕФА рассматривает вариант, при котором правило переставало бы работать в экстра-таймах ответного матча, но применялось в основное время. Окончательное решение примет исполнительный комитет УЕФА.

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Комментарии (1)
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Unselfish (Белая Церковь )
16.04.2021 в 08:51
Тайсон расторг контракт и, по мнению газетёнки, расторгнет его, это разные вещи, редакция, не перекручивание факты.
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