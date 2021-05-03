Борьба в подвале УПЛ, протесты в Манчестере, голы Месси и Роналду. Главные новости за 2 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 2 мая

Луганская команда в 24-м туре принимала "Минай". Закарпатцы, которые ведут борьбу за выживание, создали немало проблем для команды Виктора Скрипника, но в итоге "Заря" не пропустила и забила свой гол - отличился Кочергин. Так что "Заря" за два тура до завершения на шесть очков опережает ближайшего преследователя ("Колос").

Львовяне принимали "Александрию" и пропустили уже на 15-й минуте от Третьякова. Первый тайм так и завершился в пользу гостей, а после перерыва "Рух" в течение двух минут не только отыгрался, но и вышел вперед - голами отметились Притула и Бойчук. В итоге матч так и завершился 2:1 в пользу "Руха". Отрыв от "Миная", который идет последним, увеличился до шести очков. При этом "Рух" имеет преимущество в очных матчах, следовательно, на последнее место никак не упадет.

Анатолий Бессмертный продолжил впечатляющую серию своей команды - "Львов" не проигрывает в последних пяти матчах, более того четыре из них выиграл. На этот раз "Львов" пожаловал в гости к "Мариуполю". В середине первого тайма команды обменялись голами Топалова и Семенова, а под конец игры Махмутович принес гостям победу - 1:2. "Львов" держится на девятом месте, да еще и может подвинуть "Днепр-1" и "Александрию" в конце чемпионата - отставание от них составляет лишь один балл.

Дончане принимали "Ингулец" и были разгромлены. Ключевым игроком стал Ника Ситчинава, который сначала помог забить Янакову, затем отличился сам. "Ингульцу" удалось еще и разгром оформить благодаря голу Шевцова - 0:3 в пользу петровской команды, которой для сохранения прописки в элите не хватает одного очка, или же осечек конкурентов. "Олимпик" - предпоследний с преимуществом в три очка над "Минаем".

Это должен был быть центральный матч тура, в котором мог досрочно решитесь вопрос с чемпионством (в случае поражения МЮ). Но фанаты имели другое мнение - они вышли на протест против владельцев манчестерского гранда семьи Глейзеров. И так увлеклись, что прорвались на "Олд Траффорд" и там хорошо подебоширили. Сначала планировалось сыграть матч в воскресенье, но позже запланированных 18:30, но в конце концов Премьер-лига и клубы решили перенести поединок на другой день из соображений эпидемиологической безопасности. Между тем "Тоттенхэм" разгромил "Шеффилд" 4:0, хет-трик оформил Бейл. Шпоры поднялись на пятое место с отставанием от "Челси" в пять очков.

Украинский хавбек снова помог "Аталанте" забить - на этот раз он выполнил результативную подачу на Гезенса. Однако команда из Бергамо не победила "Сассуоло" - тот отыгрался ударом с пенальти, а Муриель свой 11-метровый не реализовал. "Аталанта" вернулась на второе место, но опережает "Милан" и "Ювентус", который благодаря дублю Роналду одолел "Удинезе", лишь по дополнительным показателям. "Наполи" сыграл вничью с "Кальяри" 1:1 и отстал от этой тройки на два балла. "Рома" продолжила падение поражением от "Сампдории" 0:2.

Каталонцы имели большие проблемы в игре с "Валенсией". Летучие мыши открыли счет в начале второго тайма, но Месси сравнял, добив им же нереализованный пенальти, а Гризманн вывел "Барсу" вперед. На 69-й Месси оформил дубль ударом со штрафного, на что "Валенсия" ответила классным голом Солера. В конце концов, игра так и завершилась - 2:3 в пользу "Барселоны", которая в следующем туре сыграет с лидером чемпионата "Атлетико".

В Бельгии произошло разделение на группы, которые будут решать различные задачи. "Украинский" "Гент" играет за попадание в Лигу конференций. В противостоянии с "Мехеленом" команда Безуса, Яремчука и Пластуна проигрывала 0:2 после первого тайма. Но сразу после перерыва Яремчук сократил отставание, а за три минуты Безус ассистировал Оджиджа-Офое. Швед в составе "Мехелен" появился на поле на 84-й минуте. Матч между "Брюгге" и "Андерлехтом" тоже завершился ничьей 2:2 - Михайличенко сыграл всю игру, Соболь сидел на скамейке запасных.