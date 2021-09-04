Победный старт украинской молодежки, Рух арендовал Костевича. Главные новости за 3 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 3-е сентября.

Молодежная сборная Украины удачно стартовала в отборе на Евро-2023. В выездном матче против одногодок из Сербии, команда Ротаня сумела добыть минимальную победу. Единственным голом в первом тайме отметился игрок "Металлиста 1925" Дмитрий Крыськив, забивший после передачи Вивчаренко. В первой половине "сине-желтые" превосходили оппонента, а вторая часть схватки вышла более равной, с моментами у обеих команд. Счет 1:0 в пользу коллектива Ротаня можно считать справедливым.

В последний день трансферного окна в УПЛ, о новой аренде объявил львовский "Рух". Их состав пополнил левый фулбек Владимир Костевич, права на которого принадлежат киевскому "Динамо". В новой команде футболист взял себе 14-й номер, а сама сделка рассчитана до конца нынешнего сезона. Костевич перешел в киевский клуб прошлым летом на правах свободного агента, однако из-за травмы не успел провести ни одного матча. Прежде всего Костевич известен своими выступлениями за львовские "Карпаты" и польский "Лех".

В пятницу прошла жеребьевка 1/16 кубка Украины. Всего в этом раунде примут участие сильнейшие 32 команды страны. В их число не входят "Шахтер", "Динамо", "Колос", "Заря" и "Ворскла", которые будут стартовать со следующего этапа. Вероятно, наиболее интересной парой станет встреча "Металлиста", лидирующего в Первой лиге, и "Десны", которая выступает в УПЛ. Помимо этого, нас ожидает встреча "Волыни" и "Мариуполя", второлигового "ЛНЗ" и "Ингульца", а также "Волыни" и "Мариуполя". С полными итогами жеребьевки вы можете ознакомиться выше.

Добротный хорватский форвард Марио Манджукич объявил о завершении игровой карьеры. У 35-летнего футболиста было несколько предложений этим летом, однако он решил их отвергнуть. Последним клубом в его биографии был "Милан", в составе которого Манджукич провел последние полгода. Главными клубами в карьере Марио принято считать "Баварию" и "Ювентус". Всего же на полке игрока 23 выигранных трофея, среди которых победа в чемпионатах Италии, Германии и Хорватии, а также триумф в Лиге Чемпионов. Дважды забивал в финалах главного еврокубка. За сборную Хорватии Манджукич забил 33 гола и доходил до главного матча чемпионата мира в 2018-м году.

Наставник ФК "Олимпия" Александр Кулик получил пожизненное отстранение от футбола от КДК УАФ. Об этом передает FanDay. Причина такого решения в том, что после недавней игры кубка Украины против "Волчанска", которую "Олимпия" проиграла 0:1, Кулик полетел с кулаками на главного судью, посчитав, что его коллектив засудили. Помимо этого, на два года отстранен капитан команды Эдуард Богомаз за участие в потасовке. У Кулика будет шанс обжаловать решение в Апелляционном комитете УАФ.

Чемпион Украины, киевское "Динамо", подал официальную заявку на матчи группового этапа Лиги Чемпионов. В список попало 30 игроков - 25 по группе А, остальные - по группе В. Из интересного, стоит отметить, что нашлось место для пяти нападающих, среди которых травмированный Артем Беседин, почти перешедший в Серию А Владислав Супряга, а также прибившие летом Илья Шкурин, Эрик Рамирес и Владислав Кулач. Последнего слухи не так давно связывали с возвращением в "Ворсклу", однако теперь маловероятно, что этот трансфер состоится. Также стоит отметить наличие в списке других новичков - Витиньо и Дениса Антюха.