Поражение Металлиста, потеря Шахтера, зарплата Петракова. Главные новости за 18 октября
А также победа Вереса в Одессе и соперники сборной на футзальном Евро
Фото: ФК Шахтер Донецк
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 18 октября
Верес обыграл на выезде Черноморец
Ровенчанам удалось забить быстрый гол - отличился Евгений Пасич, но в середине первого тайма они остались в меньшинстве после удаления Кучерова. У одесситов была хорошая возможность сравнять счет, но Илья Путря не реализовал пенальти. В конце концов, "Верес" выстоял и закрепился в турнирной таблице на девятом месте. "Черноморец" - предпоследний.
Металлист сенсационно потерпел поражение
Лидер и безоговорочный фаворит Первой лиги до вчерашнего дня выиграл 11 матчей и дважды сыграл вничью. Но пройти весь сезон без поражений харьковчанам не удалось. Камнем преткновения стал "Агробизнес", который на момент начала игры занимал предпоследнее место. Черненко забил на пятой минуте, Мизюк из "Металлиста" сравнял почти сразу, но Бойчук довольно быстро вдруг вывел "Агробизнес" вперед. В этот день подопечные Кучера были не в настроении, чтобы осуществить камбэк. 2:1 в пользу команды из Волочиска, которая поднялась на 13 место, лидерству "Металлиста" ничто не угрожает.
Шахтер потерял игрока основы перед игрой с Реалом
Главный тренер донецкого клуба Роберто Де Дзерби сообщил, что в поединке третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против мадридского "Реала" "Шахтеру" не поможет Николай Матвиенко - у него травма. Это означает, что слева наверняка сыграет Исмаили, а партнером Марлона в центре будет Кривцов, Бондарь или Витао. Начало игры, напомним, в 19:45.
Сборная Украины по футзалу узнала соперников на Евро-2022
С 19-января по 6 февраля в Нидерландах состоится финальный этап чемпионата Европы по футзалу, в котором примет участие и Украина. На групповом этапе сине-желтым будут противостоять хозяева нидерландцы, действующие чемпионы Европы - португальцы, а также победитель пары плей-офф Сербия - Беларусь. Из группы в четвертьфинал выйдут две сборные.
СМИ назвали зарплату Петракова
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков зарабатывает около десяти тысяч долларов в месяц на своем посту. Это вдвое больше, чем он зарабатывал в должности главного тренера юношеской сборной. При этом сообщается, что Петраков отказался от более высокого предложения от руководства УАФ, считая это неэтичным. Ему и всему тренерскому и административному штабу сборной предполагается премия в 600 000 долларов в случае выхода на ЧМ.
Арсенал играет вничью и другие результаты в ТОП-чемпионатах
Восьмой тур АПЛ завершал матч между "Арсеналом" и "Кристал Пэлас". Канониры забили первыми (Обамейянг), во втором тайме пропустили дважды, а потом спаслись на 90+5-й благодаря голу Ляказетта. "Арснеал" пока 12-й. В Италии "Фиорентина" уступила "Венеции" 0: 1 и по итогам тура упала с пятого на девятое место. В Испании "Бетис" дожал "Алавес", забив единственный гол на 89-й минуте. При этом Иглесиасу ассистировал 40-летний Хоакин. "Бетис" - восьмой и имеет одинаковое количество очков с "Барселоной".
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