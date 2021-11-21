Третье место Днепра-1, прогресс Украины, первая победа Хави. Главные новости за 20 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 20 ноября

В рамках 15-го тура УПЛ луганчане приехали в гости ко "Львову" и неожиданно уступили. Уже на первой минуте Шина открыл счет, а в середине первого тайма Цвек срезал в свои ворота. "Заря" смогла ответить лишь голом Лунева – 2:1 в пользу львовян. Поражением конкурента воспользовался "Днепр-1", принимавший "Александрию". Гости забили первыми, но дубль Довбика и гол Логинова позволили команде Йовичевича победить 3:1 и выйти на третье место. Сегодня "Заря" также может пропустить вперед "Ворсклу", если та обыграет "Мариуполь".

Матч против "Руха" оказался весьма непростым для горняков. Львовяне особо не думали об атаке, но выстроили массированную защиту, которую "Шахтеру" преодолевать было очень сложно. Счет 0:0 держался до 86-й минуты, пока дальним ударом не забил Маркос Антонио. Сразу же Тете удвоил преимущество. "Шахтер" снова имеет одинаковое количество очков с "Динамо", но на этот раз на один забитый мяч меньше, поэтому киевляне лидируют в турнирной таблице. К слову, впервые после переезда в Украину красную получил Роберто Де Дзерби.

Сборная Украины после ничьей с Болгарией и победы над Боснией и Герцеговиной в ноябре поднялась на две строчки в рейтинге ФИФА. Сине-желтые теперь занимают 25 место, обойдя Тунис и Польшу. Первая тройка осталась без изменений Бельгия, Бразилия, Франция. Среди потенциальных соперников в плей-офф самый высокий рейтинг у Италии – она шестая, Португалия занимает восьмое место.

Команде Александра Кучера понадобилось для этого 19 матчей. В субботу харьковчане разгромили "Олимпик" 3:0. Очередной гол на счету Пейшоту, также забивали Банада и Подлипинец. Тем временем "Волынь" потерпела поражение от аутсайдера "Ужгорода", а "Подолье" вырвалось из зоны вылета благодаря победе над "Краматорском" 2:1.

Тур в Италии открывал матч между "Аталантой" и "Специей". В основе гостей вышел Виктор Коваленко, Руслан Малиновский остался на скамейке для запасных, но появился на поле на 60-й минуте. На тот момент "Аталанта" побеждала 3:1. Бергамцы в итоге смогли забить еще дважды и один из этих мячей – на 89-й минуте – принадлежит именно Малиновскому. Руслан забил ударом из-за пределов штрафной, для него это третий гол в текущем сезоне. Его команда в итоге победила 5:2 и осталась на четвертом месте, но имеет одинаковое количество очков с "Интером", который сыграет с "Наполи".

Россонери приехали в гости к "Фиорентине" и та встретила их крайне негостеприимно. К 60-й минуте счет стал 3:0. Затем Ибрагимович вернул интригу своим дублем за пять минут, но лучший бомбардир текущего сезона Влахович успокоил "Милан", забив четвертый гол для фиалок. В итоге все закончилось со счетом 4:3, на 90+6 еще случился автогол. Поэтому "Милан" рискует отпустить в отрыв "Наполи", если тот победит "Интер". В еще одном матче дня "Лацио" проиграл "Ювентусу" 0:2.

В Англии центральный матч играли "Ливерпуль" и "Арсенал", но канониры, не проигрывавшие десять матчей подряд, восемь из которых выиграли, оказались не готовы к встрече с командой Клоппа - 4:0 в пользу мерсисайдцев. "Челси" не заметил усилий "Лестера" - 0:3, а "Вест Хэм" неожиданно проиграл "Вулверхэмптону" 0:1. Однако наиболее неожиданный результат – разгромное поражение "Манчестер Юнайтед" от "Уотфорда" со счетом 1:4. Английские СМИ уже не дождутся, когда об увольнении Сульшера будет объявлено официально.

Дебют для нового тренера "Барселоны" пришелся на дерби с "Эспаньолом". Блаугранас смогли прервать серию без побед благодаря единственному голу, который с пенальти забил Мемфис Депай. "Барселона" поднялась на шестое место. С аналогичным счетом 1:0 "Атлетико" победил "Осасуну". А вот "Севилья" потеряла два очка – у нее ничья 2:2 с "Алавесом", хотя это скорее получила один балл, ведь отыгралась на 90+2-й.

"Пари Сен-Жермен" принимал "Нант". Несмотря на скорый гол Мбаппе, матч складывался весьма непросто для парижан. В середине второго тайма Навас получил красную, а соперник смог сравнять счет. Впрочем, ПСЖ заставил Аппиа забить в свои ворота, а на 87-й Месси поставил точку - 3:1. Для Лео это уже третий гол за парижскую команду, но только первый в чемпионате, ранее он забивал только в Лиге Чемпионов.