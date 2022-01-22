Первая победа Динамо, английский интерес к Лунину. Главные новости за 21 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 21-е января.

Талантливый хавбек "Динамо" Богдан Леднев отправился в новый для себя чемпионат, где будет получать больше игрового времени. Новой командой украинца стал "Фехервар", арендовавший Богдана по официальным данным на один год. Более того, в сделке прописана опция выкупа следующей зимой. Леднев неплохо о себе заявил в составе "Зари", где под крылом Скрипника выступал в аренде. Полтора года назад он вернулся в расположение "Динамо", но при Луческу играл очень мало. В текущей кампании на счету полузащитника 185 сыгранных минут. Отметим, что в составе венгерского "Фехервара" уже выступают Евгений Макаренко и Иван Петряк.

Отправив Леднева в аренду, коллектив Луческу успел параллельно добыть свою первую победу на турецких сборах. И сделал это уверенно. Испанский "Атлетико Пульпиленьо", выступающий в четвертом по силе дивизионе, держал оборону на протяжении 60-ти минут, однако после этого пропустил четыре раза. Дважды их кипера огорчил Виктор Цыганков, по разу это сделали Карлос де Пена и Виталий Буяльский. "Динамо" одержало первую победу на сборах, а уже завтра проведет второй матч. Соперник - "Расинг" из Люксембурга.

Очередной трансфер совершил представитель Первой лиги - "Металлист". Более того, в очередной раз был подписан представитель страны из Южной Америки. На этот раз состав харьковчан пополнил эквадорец Хуан Касарес, переехавший в Украину в качестве свободного агента. Детали сделки не сообщаются. Его последней командой был "Флуминенсе", с которым он договорился о досрочном расторжении контракта. Ранее "Металлист" успел подписать Паулиньо Бойя, Херонимо Поблете, Артура Мурзу и Алекса Чидомере.

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин может зимой сменить команду. По крайней мере, в этом нас убеждает издание El Nacional. По их данным, в услугах украинца заинтересован "Ливерпуль", желающий получить хорошего сменщика для Алиссона Беккера. Англичане обещают Андрею больше игровой практики, шанс сыграть во внутренних кубковых матчах, а также подменять бразильца в случае травм и болезней. "Реал" хочет получить за Лунина не менее 20-ти миллионов евро. В текущем сезоне украинец отыграл две игры в кубке Испании, пропустив два гола.

Раз уж Лунин играет только в кубке, об этом турнире и поговорим. В пятницу прошла жеребьевка стадии четвертьфинала второго по значимости соревнования Испании. Наиболее интересной парой можно считать битву между мадридским "Реалом" и "Атлетиком" из Бильбао. Последние несколько дней назад выбили из турнира "Барселону". Потому далеко не факт, что Анчелотти даст Лунину время в этой игре. Помимо этого, "Реал Сосьедад" встретится с "Бетисом", "Валенсия" - с "Кадисом", а "Райо Вальекано" - с "Мальоркой". Матчи пройдут второго и третьего февраля.

Напоследок, новость из Англии. Лондонский "Тоттенхэм" официально объявил, что продлил контракт с капитаном команды Уго Льорисом. Сделка с ветераном вратарской позиции рассчитана на два с половиной года. То есть, до лета 2024-го. Уго - основной футболист "Тоттенхэма" и сборной Франции. За "шпор" в нынешнем сезоне он отыграл 22 матча, пропустив при этом 27 голов. Всего же в футболке лондонцев он выходил на поле 395 раз, однако, что интересно, не выиграл с ним ни одного трофея. Наиболее значимое достижение - финал ЛЧ 2018/19. Отметим, что вместе со сборной Франции Льорис стал чемпионом мира в 2018-м.