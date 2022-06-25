Заря назначит иностранца, Сити нашел замену Фернандиньо. Главные новости за 24 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 24-е июня.

По данным журналиста Игоря Цыганыка, новым главным тренером луганской "Зари" станет иностранец Патрик ван Леувен. Президент луганчан Евгений Геллер уже провел переговоры с нидерландским специалистом, который сменит Виктора Скрипника. Последний, напомним, в новом сезоне возглавит полтавскую "Ворсклу". Ван Леувен на протяжении семи лет был руководителем академии донецкого "Шахтера". В качестве главного тренера работал с "Маккаби" Тель-Авив, с которым выиграл кубок и суперкубок Израиля.

И еще одна информация от Игоря Цыганыка. По данным телеведущего и журналиста, "Шахтер" действительно готов назначить Игоря Йовичевича главным тренером команды. Клуб предложил ему двухлетний контракт и есть вероятность, что хорват ответит согласием. Основная причина - он хотел бы поработать с клубом, который играет в Лиге Чемпионов. В таком случае, статус "свободного специалиста" получит нынешний тренер "горняков" Роберто де Дзерби. Также в пятницу стало известно, кто может заменить Йовичевича в "Днепре-1". Среди претендентов - экс-тренер команды Дмитрий Михайленко и испанец Висенте Гомес.

Чемпион Англии "Манчестер Сити" готовится ко второму летнему трансферу. После подписания Эрлинга Холанда, Пеп Гвардиола хочет укрепить еще две линии - левый фланг обороны и центр поля. За последнее отвечает Калвин Филлипс, который и приедет в Манчестер. Зарубежные инсайдеры передают, что сделка между "горожанами" и "Лидсом" закрыта. "Ман Сити" заплатит за англичанина 43 миллиона фунтов. О сделке могут объявить в ближайшее время. Что интересно, "Сити" полностью "отобьет" потраченную сумму благодаря продаже Габи Жезуса в "Арсенал" .

Итальянская "Фиорентина" продолжает сражаться за фулбека "Шахтера". По данным портала Globo, "фиалки" вновь вышли на "Шахтер" с официальным предложением - на этот раз в 15 миллионов евро. Интересно, что по изначальной информации, "горняки" хотели выручить за бразильца от 15 до 20 миллионов, отклоняя иные предложения итальянцев. "Фиорентина" готова выложить за Додо сейчас уже 15, однако с ответом "Шахтеру" нужно поторопиться - "фиалки" готовы ждать до понедельника. Сам бразилец уже согласовал пятилетний контракт с клубом из Флоренции.

Закончим на миноре. Женская сборная Украины проиграла важнейший матч Шотландии в отборочной группе на Чемпионат мира-2023. Еще до перерыва подопечные Луиса Кортеса пропустили четыре гола, на что так и не смогли достойно ответить. Впереди "сине-желтым" женщинам осталось провести еще три игры, однако они не будут иметь турнирного значения. Догнать Испанию или Шотландию, которые идут на первом и втором месте, уже не удастся. На Мундиаль украинки не поедут.