Дата матча Динамо с Штурмом, Барса подписала 55-миллионного защитника. Главные новости за 28 июля 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 28 июля

УЕФА определил дату и время матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первый поединок с австрийским “Штурмом” киевское “Динамо” проведет в среду, третьего августа в 21:00 по киевскому времени в Лодзи. Ответный матч в Граце состоится во вторник, девятого августа, в 21:30 по-киевскому времени.

Во время матча "Фенербахче" – "Динамо" фанаты турецкого клуба скандировали имя президента России. Как информирует УЕФА, инспектор по этике и дисциплине проведет дисциплинарное расследование предполагаемого неправомерного поведения болельщиков “Фенербахче”.

Луганская "Заря" узнала соперника по третьему квалификационному раунду Лиги Конференций. Коллектив Патрика ван Леувена сыграет с румынским клубом "Университатя Крайова". Во втором отборочном раунде румыны по сумме двух встреч одолели албанскую "Влазнию" (1:1, 3:0). Команды сыграют четвертого и 11 августа.

"Барселона" достигла договоренности с "Севильей" по трансферу защитника Жюля Кунде. 23-летний центрбек перейдет в “Барселону” за 55 млн евро. “Блаугранас” выиграли борьбу за Кунде у “Челси”. Экс-игрок “Севильи” стал пятым новичком “Барселоны” после Кристенсена, Кессье, Рафиньи и Левандовского.

Криштиану Роналду вернулся в Манчестер для встречи с руководством “Юнайтед” и главным тренером Эриком тен Хагом, и вновь заявил о своем намерении покинуть клуб. МЮ не собирается отпускать португальца, но и претендентов на 37-летнего бомбардира нет. Как пишет The Athletic Жорже Мендеш предлагал "Спортингу" подписать Роналду, но португальский клуб отказался от этой идеи. Ранее от Роналду отказались “Челси”, “Наполи”, “Бавария”, “Пари Сен-Жермен” и “Атлетико”.

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко сообщил, что подписал полноценный контракт с французским "Бордо". "На сегодняшний день могу сказать одно: я – полноправный игрок "Бордо", чему очень рад”, – сообщил футболист. В прошлом сезоне экс-игрок “СК Днепр-1” провел в Лиге 1 11 матчей и отдал три ассиста. “Бордо” по итогам сезона вылетел во второй дивизион.