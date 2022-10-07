Третье поражение Динамо в Лиге Европы, спасение Днепра-1 в игре с аутсайдером. Главные новости за 6 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 6 октября

Киевское "Динамо" продолжает оставаться без набранных очков в группе Лиги Европы. В матче третьего тура команда Мирчи Луческу уступила на выезде французскому “Ренну” со счетом 1:2. Мартен Терье вывел “Ренн” вперед на 23-й минуте, но десять минут спустя Виктор Цыганков неожиданно сравнял счет. Однако удержать ничью “динамовцам” не удалось. После ошибки Попова в конце встречи победный гол “Ренна” забил 17-летний форвард Дезире Дуэ.

Один из лидеров чемпионата Украины не смог справиться в третьем туре Лиги конференций с “Вадуцом”, который выступает во второй швейцарской лиге. Команда Кучера забила первой на шестой минуте, но еще в первом тайме представитель Лихтенштейна отыграл один мяч, а после перерыва умудрился выйти вперед. СК “Днепр”-1 смог ответить только мячом Пихаленка. В итоге – 2:2, у “Днепра-1” четыре очка и второе место в группе после трех матчей, лидирует с девятью пунктами “АЗ Алкмар”.

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси объявил, что Чемпионат мира-2022 будет для него последним. "Станет ли ЧМ-2022 последним для меня? Да, безусловно”, – сказал 35-летний футболист, добавив, что не считает сборную Аргентины главным претендентом на победу на Мундиале.

“Севилья” провела всего одну ночь без главного тренера. После проигранного матча Лиги чемпионов с “Боруссией” Дортмунд в среду Хулен Лопетеги был отправлен в отставку, а уже в четверг “Севилья” объявила о назначении аргентинского специалиста Хорхе Сампаоли. 62-летний тренер ранее уже проработал один сезоне в “Севилье” (2016/17), а последним его местом работы был “Марсель”.

ФИФА опубликовала очередной рейтинг сборных. В нем Украина по-прежнему занимает 27-е место. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 16-я. Пятерка лидеров рейтинга – Бразилия, Бельгия, Аргентина, Франция и Англия.

Основной вратарь "Реала" Тибо Куртуа пропустил последнюю тренировку “бланкос” и точно не сыграет в ближайшем матче чемпионата Испании против "Хетафе", сообщает Marca. Скорее всего, бельгийский кипер из-за проблем со спиной не выйдет и на второй матч группового этапа Лиги чемпионов против "Шахтера" 11 октября. В тренерском штабе “Реала” ждут возвращения Куртуа к матчу с "Барселоной" 16 октября.