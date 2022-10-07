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Третье поражение Динамо в Лиге Европы, спасение Днепра-1 в игре с аутсайдером. Главные новости за 6 октября

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А также решение Месси по сборной и новый тренер Севильи 

Третье поражение Динамо в Лиге Европы, спасение Днепра-1 в игре с аутсайдером. Главные новости за 6 октября

Фото: Getty Images

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 6 октября

Динамо в третьем матче подряд проиграло в Лиге Европы

Киевское "Динамо" продолжает оставаться без набранных очков в группе Лиги Европы. В матче третьего тура команда Мирчи Луческу уступила на выезде французскому “Ренну” со счетом 1:2. Мартен Терье вывел “Ренн” вперед на 23-й минуте, но десять минут спустя Виктор Цыганков неожиданно сравнял счет. Однако удержать ничью “динамовцам” не удалось. После ошибки Попова в конце встречи победный гол “Ренна” забил 17-летний форвард Дезире Дуэ.

СК Днепр-1 не смог обыграть Вадуц

Один из лидеров чемпионата Украины не смог справиться в третьем туре Лиги конференций с “Вадуцом”, который выступает во второй швейцарской лиге. Команда Кучера забила первой на шестой минуте, но еще в первом тайме представитель Лихтенштейна отыграл один мяч, а после перерыва умудрился выйти вперед. СК “Днепр”-1 смог ответить только мячом Пихаленка. В итоге – 2:2, у “Днепра-1” четыре очка и второе место в группе после трех матчей, лидирует с девятью пунктами “АЗ Алкмар”.

ЧМ-2022 станет для Месси последним за сборную Аргентины

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси объявил, что Чемпионат мира-2022 будет для него последним. "Станет ли ЧМ-2022 последним для меня? Да, безусловно”, – сказал 35-летний футболист, добавив, что не считает сборную Аргентины главным претендентом на победу на Мундиале.

Хорхе Сампаоли вновь возглавил Севилью

“Севилья” провела всего одну ночь без главного тренера. После проигранного матча Лиги чемпионов с “Боруссией” Дортмунд в среду Хулен Лопетеги был отправлен в отставку, а уже в четверг “Севилья” объявила о назначении аргентинского специалиста Хорхе Сампаоли. 62-летний тренер ранее уже проработал один сезоне в “Севилье” (2016/17), а последним его местом работы был “Марсель”.

Украина сохранила позицию в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала очередной рейтинг сборных. В нем Украина по-прежнему занимает 27-е место. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 16-я. Пятерка лидеров рейтинга – Бразилия, Бельгия, Аргентина, Франция и Англия.

Куртуа не восстановится раньше 16 октября

Основной вратарь "Реала" Тибо Куртуа пропустил последнюю тренировку “бланкос” и точно не сыграет в ближайшем матче чемпионата Испании против "Хетафе", сообщает Marca. Скорее всего, бельгийский кипер из-за проблем со спиной не выйдет и на второй матч группового этапа Лиги чемпионов против "Шахтера" 11 октября. В тренерском штабе “Реала” ждут возвращения Куртуа к матчу с "Барселоной" 16 октября.

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