Триумф Южной Кореи, вылет Уругвая и Сербии, победа Кривбасса. Главные новости за 2 декабря

Завершились матчи Чемпионата мира в еще двух группах. В квартете G Сербия и Швейцария по сути решали вопрос, кто займет второе место в группе в очной игре. Да, среди претендентов был еще Камерун, но им должно было очень повести (к слову, у бразильцев они обыграли, но не помогло). Так вот, швейцарцы оказались куда лучше готовы к очному матчу, забив три гола в ворота соперника, а пропустив лишь два. Команда Мурата Якина берет шесть балов и отправляется в 1/8 со второй позиции. У Бразилии такой же количество очков, но строчка на одну выше.
В другой группе, матчи которой прошли в пятницу, все было куда драматичнее. Уругвай не позволил Гане взять реванш за вылет в 2010-м (все ведь помнят ту спасительную руку Суареса в экстра-тайме?), победив со счетом 2:0. К слову, африканцы при нулевом счете еще и не забили пенальти. По итогу, южноамериканцы набрали в группе четыре бала, но выйти в 1/8 финала не смогли. Все из-за Южной Кореи, которая сумела забить победный гол Португалии на 90+1 минуте, обойдя Уругвай. Таким образом, после финального свистка не смогли сдержать слезы ни Сон Хин Мин, ни Луис Суарес, вот только поводы были разными.
Перемещаемся в УПЛ, где в пятницу был сыгран очередной перенесенный матч этого сезона. В Одессе "Черноморец" Романа Григорчука принял "Кривбасс", который ныне тренирует Юрий Вернидуб. В битве двух классных тренеров, победу сумел одержать второй, после того как Стецков забил единственный гол в компенсированное время к первому тайму. По итогу криворожане смогли отправиться на каникулы на восьмом месте, в то время как одесситы идут лишь 15-ми. Седьмого числа "моряки" закроют первое полугодие игрой против "Руха".
Тем временем продолжается эпопея с возможным трансфером Артема Довбика в европейские клубы. Как сообщает портал TuttoSalernitana, почву по данному вопросу прощупывала итальянская "Салернатина", однако её спугнула цена, которую запросили в "Днепре-1". Источник уверяет, что украинский клуб просит за форварда восемь миллионов, в то время как клуб Серии А готовы выложить лишь четыре. В нынешнем сезоне Довбик забил 16 голов и отдал 4 ассиста в 23 матчах за днепровский клуб. Контракт 25-летнего форварда с "Днепром-1" истекает 31 декабря 2023 года.