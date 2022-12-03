Триумф Южной Кореи, вылет Уругвая и Сербии, победа Кривбасса. Главные новости за 2 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 2-е декабря.

Завершились матчи Чемпионата мира в еще двух группах. В квартете G Сербия и Швейцария по сути решали вопрос, кто займет второе место в группе в очной игре. Да, среди претендентов был еще Камерун, но им должно было очень повести (к слову, у бразильцев они обыграли , но не помогло). Так вот, швейцарцы оказались куда лучше готовы к очному матчу, забив три гола в ворота соперника, а пропустив лишь два. Команда Мурата Якина берет шесть балов и отправляется в 1/8 со второй позиции. У Бразилии такой же количество очков, но строчка на одну выше.

В другой группе, матчи которой прошли в пятницу, все было куда драматичнее. Уругвай не позволил Гане взять реванш за вылет в 2010-м (все ведь помнят ту спасительную руку Суареса в экстра-тайме?), победив со счетом 2:0 . К слову, африканцы при нулевом счете еще и не забили пенальти. По итогу, южноамериканцы набрали в группе четыре бала, но выйти в 1/8 финала не смогли. Все из-за Южной Кореи, которая сумела забить победный гол Португалии на 90+1 минуте, обойдя Уругвай. Таким образом, после финального свистка не смогли сдержать слезы ни Сон Хин Мин, ни Луис Суарес, вот только поводы были разными.

Таким образом можно констатировать официальное завершение группового этапа нынешнего Мундиаля. В 1/8 финала вышло 16 команд, составив следующие пары:

Нидерланды – США

Аргентина – Австралия

Япония – Хорватия

Бразилия – Южная Корея

Франция – Польша

Англия – Сенегал

Марокко – Испания

Португалия – Швейцария

Матчи 1/8 финала пройдут с третьего по шестое декабря.

Перемещаемся в УПЛ, где в пятницу был сыгран очередной перенесенный матч этого сезона. В Одессе "Черноморец" Романа Григорчука принял "Кривбасс", который ныне тренирует Юрий Вернидуб. В битве двух классных тренеров, победу сумел одержать второй, после того как Стецков забил единственный гол в компенсированное время к первому тайму. По итогу криворожане смогли отправиться на каникулы на восьмом месте, в то время как одесситы идут лишь 15-ми. Седьмого числа "моряки" закроют первое полугодие игрой против "Руха".

Тем временем продолжается эпопея с возможным трансфером Артема Довбика в европейские клубы. Как сообщает портал TuttoSalernitana, почву по данному вопросу прощупывала итальянская "Салернатина", однако её спугнула цена, которую запросили в "Днепре-1". Источник уверяет, что украинский клуб просит за форварда восемь миллионов, в то время как клуб Серии А готовы выложить лишь четыре. В нынешнем сезоне Довбик забил 16 голов и отдал 4 ассиста в 23 матчах за днепровский клуб. Контракт 25-летнего форварда с "Днепром-1" истекает 31 декабря 2023 года.