Реал сократил отрыв от Барсы, Варан завершил карьеру в сборной Франции. Главные новости за 2 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 2 февраля

После своей победы над “Бетисом” в среду отрыв “Барселоны” от “Реала” увеличился на восемь очков, но в четверг Мадриду удалось сократить отставание – команда Карло Анчелотти переиграла в домашней игре “Валенсию” (2:0). По голу забили Асенсио и Винисиус. Но не обошлось и без неприятных моментов для “бланкос”. Из-за травм матч не смогли доиграть Милитао и Бензема.

“Ювентус” стал последним участником 1/2 Кубка Италии, минимально переиграв в четверг “Лацио” (1:0). Единственный гол забил центральный защитник Бремер. В полуфинале Кубка Италии “Юве” будет противостоять миланскому “Интеру”. Во второй паре сыграют “Кремонезе” с “Фиорентиной”.

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Рафаэль Варан принял решение завершить международную карьеру. 29-летний защитник провел 93 игры за “Ле Бле”, став чемпионом мира в 2018 году, а также победителем Лиги наций-2021. По информации Le Parisien, Варан принял решение из-за "физического и психологического износа", желания проводить больше времени с семьей и разочарования от поражения на ЧМ-2022.

Тренер Сергей Ребров и вингер Андрей Ярмоленко договариваются о досрочном расторжении контракта с "Аль-Айном", причем делают это независимо друг от друга. Как сообщает "ТаТоТаке", сроки возвращения Ярмоленко могут не совпадать со сроками возврата Реброва. Он дал принципиальное согласие на возвращение в "Динамо", и его шансы досрочно разорвать контракт с "Аль-Айном" и уже сейчас вернуться в Украину считаются более высокими, чем у Реброва.

Нападающий Килиан Мбаппе вынужден пропустить три недели из-за травмы бедра, полученной в матче Лиги 1 с “Монпелье”. Таким образом, лидер парижан не сыграет в ближайших поединках ПСЖ с “Тулузой”, “Марселем” (Кубок Франции), “Монако” и “Баварией” в 1/8 Лиги чемпионов.

Главный прокурор Федерации футбола Италии (FIGC) Джузеппе Чине работает над расследованием махинаций "Ювентуса" с зарплатами футболистов во время пандемии, сообщает Corriere dello Sport. Он потребует снять с "синьоры" не менее 20 очков. Вердикт должен быть объявлен в марте. Ранее с “Юве” сняли 15 очков по параллельному делу о финансовых махинациях.

Полиция Большого Манчестера сняла с нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда обвинения в изнасиловании, нападении, угрозах убийством и сексуальном насилии. “Отзыв показаний ключевых свидетелей и появление новых материалов означало, что реалистичной перспективы осуждения больше нет”, – говорится в официальном сообщении. 21-летний Гринвуд был отстранен от игр и тренировок “Юнайтед” с прошлого января. Клуб не будет комментировать ситуацию с футболистом, пока не проведет собственное расследование. Контракт Гринвуда с “Манчестер Юнайтед” действует до июня 2025 года.

Турецкий "Трабзонспор" проявляет активный интерес к форварду "Динамо" Владиславу Супряге. Как сообщает Karadeniz Gazete, сейчас клубы ведут переговоры по игроку. Стороны встречались в Турции, где проводят свой сбор киевляне. "Трабзонспор" озвучил свое предложение и теперь ждет ответа. Речь идет о полноценном трансфере.