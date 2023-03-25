Тухель возглавил Баварию, капитан Мбаппе разбил Нидерланды. Главные новости за 24 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 24-е марта.

Официально подтвердилась главная футбольная новость вчерашнего дня. Мюнхенская "Бавария" таки уволила Юлиана Нагельсманна, место которого на посту главного тренера занял Томас Тухель. Контракт с экс-коучем "Челси", "ПСЖ", "Боруссии" Дортмунд и "Майнца" был подписан до лета 2025-го года. Официальной причиной увольнения Нагельсманн, с которым главный клуб Германии в этом сезоне добыл восемь побед в ЛЧ из восьми возможных, считается плохие результаты в чемпионате Германии - ныне "Бавария" отстает от "Боруссии" на один бал. Уже первого апреля между главными командами Бундеслиги состоится очный поединок.

В пятницу состоялся ряд официальных поединков отбора на чемпионат Европы 2024, который пройдет в Германии. Главным поединком дня стала встреча Франции и Нидерландов, которая подарила мега односторонний поединок. Французы к 21-й минуте забили три гола (Гризманн, Упамекано и Мбаппе), решив исход встречи. Ближе к концу матча новоиспеченный капитан "трехцветных" Мбаппе оформил дубль. Среди других результатов отметим легкий триумф Чехии над Польшей , испортивший дебют для Фернандо Сантуша, уверенную победу бельгийцев над шведами с хет-триком Лукаку, а также легкие победы Австрии и Сербии .

Сборная Украины U-21 продолжает подготовку к летнему европейскому первенству. Пока наставник коллектива Руслан Ротань занят с главной командой страны, молодежка провела товарищеский поединок против Дании, добыв сложную победу. "Сине-желтые" два раза по ходу матча выходили вперед, однако скандинавам удавалось дважды сравнивать - на голы Брагару и Очеретько отвечали Квистгорден и Кьергор. Казалось, что встреча так и завершится вничью, однако точный удар Сикана в добавленное время принес триумф Украине U-21 в контрольной игре.

Один из легендарных клубов Англии, ливерпульский "Эвертон", могут ожидать серьезные проблемы. АПЛ подозревает девятикратного чемпиона Англии в нарушениях правил финансового фэйр-плей. В ходе десятимесячного расследования было зафиксировано, что "Эвертон" имеет убыток в 371 миллион фунтов стерлингов, в то время разрешенный лимит равен 105 миллионам. Клуб отрицает обвинения, однако если оно будет доказано, то "ириски" могут быть оштрафованы или лишены очков. Напомним, что ныне клуб идет на 15-м месте и ведет борьбу за выживание в элите.

Английский клуб "Челси" выступил с инициативой проведения матча "всех звезд", цель мероприятия - сбор средств для помощи Украине. Игра должна будет пройти на домашнем стадионе лондонцев "Стэмфорд Бридж" в августе. Предположительно это состоится перед началом нового сезона АПЛ, который стартует 12-го августа. Ожидается, что в матче сыграют как украинцы, играющие в АПЛ (Зинченко, Забарный, Миколенко, Мудрик), так и другие футболисты из английского чемпионата и остального мира. Точные составы матча пока неизвестны.