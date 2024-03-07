Мадридские тореадоры, вызов Шевченко-младшего и потенциальный конкурент Мудрика. Главные новости за 6 марта

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 6 марта.

"Реал" не в самой убедительной манере прошёл "РБ Лейпциг" за счёт минимальной победы в первом матче. В ответной игре в Мадриде "быки" снова имели достаточно возможностей, чтобы вернуться в игру, но плохая реализация Лои Опенда не дала интриге вернуться в противостояние. Андрей Лунин вышел в стартовом составе, совершил три сейва и пропустил один гол.

"Манчестер Сити" в эконом-режиме повторно обыграл "Копенгаген" с идентичным счётом 3:1. Перед важным матчем с "Ливерпулем" в воскресенье Хосеп Гвардиола позволил себе поставить полурезервный состав, оставив в запасе КДБ, Бернарду, Фодена и Стоунза. Элементарный проход действующего чемпиона.

Сын Андрея Шевченко получил дебютный вызов в юношескую сборную Украины. 17-летний Кристиан был включён тренером сборной Украины U-19 Дмитрием Михайленко в заявку на матчи элит-раунд квалификации к Евро-2024. Соревнование пройдёт 20-26 марта в Скопье, где "жёлто-синим" в групповом этапе будут противостоять команды Швейцарии, Латвии и хозяева турнира из Северной Македонии.

"Лехия" из Гданська объявила о подписании контракта с украинским форвардом Богданом Вьюнником. Польский клуб отмечает, что украинец перешел в качестве свободного агента, его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. Напомним, что соглашение игрока с "Шахтером" было рассчитано до лета 2025 года. В начале февраля появилась информация, что Вьюнник хочет расторгнуть контракт с "Шахтером" из-за связанных с войной переживаний.

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем не сможет помочь своей команде в ближайших матчах в рамках чемпионата Испании. Англичанин получил дисквалификацию на два поединка Ла Лиги за неспортивное поведение по завершению игры с "Валенсией" (2:2). Отмечается, что "Реал" не согласен с решением комитета и планирует подать апелляцию. Беллингем пропустит ближайшие матчи "сливочных" в Примере против "Сельты" и "Осасуны".

Михаил Мудрик может получить ещё одного сильного конкурента. В среду появилась информация о серьёзном интересе "Челси" к вингеру "Атлетика" Нико Уильмсу. В контракте 21-летнего прописана клаусула в размере 45 млн евро. На счету Уильмса-младшего 6+6 в 25 матчах за "Атлетик" во всех турнирах.