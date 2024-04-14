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Довбик лидирует в гонке бомбардиров, Лунин отстоял на ноль, а Динамо выбило Кривбасс со второго места. Главные новости за 13-е апреля

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Довбик лидирует в гонке бомбардиров, Лунин отстоял на ноль, а Динамо выбило Кривбасс со второго места. Главные новости за 13-е апреля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Довбик возглавил гонку бомбардиров Ла Лиги, но Жирона проиграла

В 31-м туре испанской Примеры "Жирона" в Мадриде встречалась с "Атлетико". Счет уже на самом старте встречи открыл Довбик - украинец поразил ворота "матрасников" уже на 4-й минуте. Однако после этого команда Мичела пропустила трижды. Этот забитый мяч стал для Артема уже 17-м в текущей кампании чемпионата Испании. Сейчас наш легионер возглавляет таблицу бомбардиров.

Лунин отстоял на ноль в победном матче за Реал

13-го апреля свой поединок провел и другой мадридский клуб - "Реал". Три очка команде Карло Анчелотти в игре против "Мальорки" принес дальний удар Чуамени. Ворота "сливочных", уже традиционно, защищал Андрей Лунин. Украинский голкипер не пропустил и сумел сохранить свои ворота "сухими". Статистически-аналитические порталы высоко оценили игру 25-летнего вратаря. От WhoScored он получил 7,3 баллов, а от Sofascore - 7,5. Это одни из лучших оценок в матче.

Бисиклета Феликса принесла три очка для Барсы

Свою победу в чемпионате одержала и каталонская "Барселона". На выезде команда Хави минимально победила "Кадис". Триумф "блаугране" принес единственный и победный мяч Феликса. Эта победа стала уже седьмой подряд для "сине-гранатовых" во всех турнирах.

Динамо минимально одолело Александрию и поднялось на вторую позицию в УПЛ

В очередном туре украинского первенства подопечные Александра Шовковского приехали в гости к команде Руслана Ротаня. В итоге киевляне в игре, которая из-за воздушных тревог в регионе длилась более четырех часов, сумели добыть три очка. При этом "бело-синие" добились положительного результата, играя в меньшинстве. Красную карточку под занавес первого тайма заработал Волошин. Благодаря этой победе, динамовцы сравнялись по очкам с криворожским "Кривбассом" и вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата Украины.

Кривбасс не сумел переиграть Рух на выезде

В параллельном матче родной УПЛ "Кривбасс" встречался с львовским "Рухом". Счет в поединке открыл лучший бомбардир криворожцев Кожушко. Однако, во втором тайме паритет на табло установил Таллес. После этого матча команда Виталия Пономарева продолжила идти на 5-й позиции. Ну а коллектив под руководством Юрия Вернидуба, как уже было упомянуто выше, уступил вторую строчку для киевского "Динамо".

Оболонь и Минай разошлись миром в битве аутсайдеров

Еще один матч 23-го тура украинского первенства. Матч за шесть очков, который не завершился триумфом ни одной из сторон. В столице киевская "Оболонь" принимала закарпатский "Минай". Стороны обменялись голами во втором тайме и доигрывали эту встречу в меньшинстве. На старте поединка арбитр удалил голкипера "пивоваров" Рыбку, а после перерыва вторую желтую заработал юный защитник "лисиц" Корнийчук. После этой ничьей команды Валерия Иващенко и Желько Любеновича продолжают идти в зоне вылета.

Борнмут Забарного расписал результативную ничью с Ман Юнайтед

Теперь к АПЛ. В матче 33-го тура чемпионата Англии "вишневые" принимали "красных дьяволов". В итоге команды Андони Ираолы и Эрика тен Хага дважды расписались в воротах друг друга и разошлись миром. В стартовом составе "Борнмута" на эту игру вышел Илья Забарный. Украинский центрбек отыграл все 90 минут и получил от WhoScored и Sofascore оценки в размере 6,6 и 6,7 баллов, соответственно.

Ман Сити одержал разгромную победу перед ответным матчем с Реалом

Свой поединок в субботу провел другой клуб из Манчестера. Команда Пепа Гвардиолы в родных стенах не оставила шансов для "Лутона". Подопечные испанского наставника сразу пять раз расписались в воротах соперника. Хоть и при этом свой гол престижа гости провели.

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