Бессрочное продление сезона, смерть Антича и судебные тяжбы Динамо. Главные новости от 6 апреля
А также варианты календаря в Первой и Второй лигах и де Лигт может перебраться в Реал
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 6 апреля
ФИФА должно подтвердить бессрочное продление сезона 2019/20
Решение, которое позволит не останавливать чемпионаты преждевременно по всему миру. Данный шаг позволит футбольным органам в каждой стране определять, когда может завершиться кампания. Изменит даты летнего трансферного окна и разрешит продление контрактов исполнителей, чьи соглашения с клубами истекают 30 июня.
Работа над календарем ПФЛ – есть два варианта
Президент ПФЛ Сергей Макаров рассказал, что возобновиться чемпионаты Первой и Второй лиг могут после Пасхи или с 15 мая. Руководство будет отталкиваться от официальных решений. Когда снимут карантин и разрешат проведение массовых мероприятий. Нужно еще дней десять, чтобы клубы собрались, а футболисты потренировались. После этого можно возобновить турнира. Нужно 13 дней игровых дней в Первой лиге.
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Чече и Сидклей стали причиной судебной тяжбы Динамо
ФИФА подтвердила правомерность требований украинского клуба. Бразильцы просрочили платежи по трансферам Че Че и Сидклея, поэтому "Динамо" Киев ведет судебные разбирательства с "Коринтиансом" и "Сан Паулу". Киевляне требуют от них выполнения условий трансферных контрактов и выплаты задолженности.
Смерть легендарного тренера, единственного, кто работал с тремя испанскими грандами
В возрасте 71 года, скончался известный сербский наставник Радомир Антич, известный работой с мадридским "Атлетико", с которым побеждал в Чемпионате Испании, а также брал кубок страны. Помимо этого, работал с грандами испанского футбола - "Реалом" и "Барселоной". Антич - выступал за белградский "Партизан", испанскую "Сарагосу" и английский "Лутон Таун".
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Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Долорс Сала Каррио, скончалась в Манресе от коронавирусной инфекции. Женщине было 82 года. Свои самые искренние соболезнования в это тяжелое время Пепу высказали руководители "Ман Сити", игроки и болельщики по всему миру.
Матейс де Лигт может перейти в Реал этим летом
"Ювентус" отпустит его если туринцам заплатят 150 миллионов евро. Именно такая клаусула прописана в соглашении защитника. Агент Мино Райола был бы не против того, чтобы талантливый игрок поменял свой действующий клуб. Источник уверен, что вероятность сделки достаточно высокая.