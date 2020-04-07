Бессрочное продление сезона, смерть Антича и судебные тяжбы Динамо. Главные новости от 6 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 6 апреля

ФИФА должно подтвердить бессрочное продление сезона 2019/20

Решение, которое позволит не останавливать чемпионаты преждевременно по всему миру. Данный шаг позволит футбольным органам в каждой стране определять, когда может завершиться кампания. Изменит даты летнего трансферного окна и разрешит продление контрактов исполнителей, чьи соглашения с клубами истекают 30 июня.

Работа над календарем ПФЛ – есть два варианта

Президент ПФЛ Сергей Макаров рассказал, что возобновиться чемпионаты Первой и Второй лиг могут после Пасхи или с 15 мая. Руководство будет отталкиваться от официальных решений. Когда снимут карантин и разрешат проведение массовых мероприятий. Нужно еще дней десять, чтобы клубы собрались, а футболисты потренировались. После этого можно возобновить турнира. Нужно 13 дней игровых дней в Первой лиге.

Чече и Сидклей стали причиной судебной тяжбы Динамо

ФИФА подтвердила правомерность требований украинского клуба. Бразильцы просрочили платежи по трансферам Че Че и Сидклея, поэтому "Динамо" Киев ведет судебные разбирательства с "Коринтиансом" и "Сан Паулу". Киевляне требуют от них выполнения условий трансферных контрактов и выплаты задолженности.

Смерть легендарного тренера, единственного, кто работал с тремя испанскими грандами

В возрасте 71 года, скончался известный сербский наставник Радомир Антич, известный работой с мадридским "Атлетико", с которым побеждал в Чемпионате Испании, а также брал кубок страны. Помимо этого, работал с грандами испанского футбола - "Реалом" и "Барселоной". Антич - выступал за белградский "Партизан", испанскую "Сарагосу" и английский "Лутон Таун".

И еще одна утрата

Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Долорс Сала Каррио, скончалась в Манресе от коронавирусной инфекции. Женщине было 82 года. Свои самые искренние соболезнования в это тяжелое время Пепу высказали руководители "Ман Сити", игроки и болельщики по всему миру.

Матейс де Лигт может перейти в Реал этим летом

"Ювентус" отпустит его если туринцам заплатят 150 миллионов евро. Именно такая клаусула прописана в соглашении защитника. Агент Мино Райола был бы не против того, чтобы талантливый игрок поменял свой действующий клуб. Источник уверен, что вероятность сделки достаточно высокая.