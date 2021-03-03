Суперкубок Григорчука, новый тренер Львова, 21-я победа Ман Сити. Главные новости от 2 марта
UA-Football подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 2 марта
twitter.com/ManCity
"Манчестер Сити" без Зинченко добыл 21-ю победу кряду
Против команды Пепа Гвардиолы уже неинтересно играть - все наперед знают, кто в итоге победит. Вчера "Вулверхэмптон" заупрямился и выглядел здорово, но "Сити" все равно добился своего в концовке - 4:1. Это уже 21-я победа "Горожан" подряд во всех турнирах. Последний раз они уходили с поля без трех очков 15 декабря прошлого года с "Вест Бромом" (1:1). Наш Александр Зинченко матч с "Вулвз" пропускал из-за ротации.
"Львов" и "Черноморец" получили новых тренеров
Один из лидеров Первой лиги "Черноморец" возглавил его бывший нападающий Алексей Антонов. Последнее время начинающий тренер был помощником Сергея Ковальца, который сенсационно уволился из одесского клуба две недели назад. А вот аутсайдер УПЛ "Львов" сделал ставку на опыт, а не известность - 52-летний Анатолий Бессмертный ранее работал с ФК "Полтава", "Черкасским Днепром", "Полесьем". Задача у него не из простых - поднять "Львов" с последнего места.
УПЛ поставила топ-матчи 18-го тура на одно время
Все для удобства болельщиков! УПЛ объявила, что матчи "Шахтер" - "Десна" и "Заря" - "Динамо" начнутся в воскресенье, 14 марта, в 17:00. Казалось бы, что может быть проще, чем развести по времени наиболее интригующие поединки тура с самой громкой вывеской? Примера, АПЛ, Серия А, даже чемпионат, прости господи, Вьетнама такое практикует. Только не УПЛ.
Григорчук выиграл Суперкубок Беларуси
Поздравляем украинского специалиста! Солигорский "Шахтер" Романа Григорчука в матче за Суперкубок Беларуси вымучил победу над БАТЭ - 0:0 в основное время и 5:4 по пенальти. Это второй трофей для экс-тренера "Черноморца" в Солигорске после чемпионства-2020. Также в составе "Шахтера" играет украинский форвард Роман Дебелко - он реализовал один из 11-метровых в послематчевой серии.
"Ювентус" дожал аутсайдера и приблизился к миланским грандам
Целый час мучились бьянконери с обороной "Специи", но в итоге таки закончили дело логичным разгромом. Криштиану Роналду возглавил гонку бомбардиров в Серии А, забив свой 19-й мяч в сезоне. От "Милана" "Юве" теперь отстает только на 3 очка, от "Интера" - на 7, но впереди еще целых 14 туров. Учитывая травму Златана, а также плохие новости от собственника нерадзурри "Suning Group", все еще может перемениться.
Дортмунд выбил "Гладбах" из Кубка Германии
Матч двух "Боруссий" в четвертьфинале Кубка Германии подарил много борьбы и мало зрелища. В итоге победил более классный Дортмунд, за который отличился оживший во втором круге Санчо. Касательно "Гладбаха", то его сезон де-факто закончен. В Бундеслиге команда уже отстала от зоны ЛЧ на 9 очков; в ЛЧ проиграла дома "Ман Сити" 0:2; теперь еще и с Кубка вылетела. Вдобавок тренер Марко Розе уже договорился о контракте со "Шмелями". Найти мотивацию на оставшиеся месяцы будет нелегко.
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