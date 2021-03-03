Суперкубок Григорчука, новый тренер Львова, 21-я победа Ман Сити. Главные новости от 2 марта

Против команды Пепа Гвардиолы уже неинтересно играть - все наперед знают, кто в итоге победит. Вчера "Вулверхэмптон" заупрямился и выглядел здорово, но "Сити" все равно добился своего в концовке - 4:1. Это уже 21-я победа "Горожан" подряд во всех турнирах. Последний раз они уходили с поля без трех очков 15 декабря прошлого года с "Вест Бромом" (1:1). Наш Александр Зинченко матч с "Вулвз" пропускал из-за ротации.

Один из лидеров Первой лиги "Черноморец" возглавил его бывший нападающий Алексей Антонов. Последнее время начинающий тренер был помощником Сергея Ковальца, который сенсационно уволился из одесского клуба две недели назад. А вот аутсайдер УПЛ "Львов" сделал ставку на опыт, а не известность - 52-летний Анатолий Бессмертный ранее работал с ФК "Полтава", "Черкасским Днепром", "Полесьем". Задача у него не из простых - поднять "Львов" с последнего места.

Все для удобства болельщиков! УПЛ объявила, что матчи "Шахтер" - "Десна" и "Заря" - "Динамо" начнутся в воскресенье, 14 марта, в 17:00. Казалось бы, что может быть проще, чем развести по времени наиболее интригующие поединки тура с самой громкой вывеской? Примера, АПЛ, Серия А, даже чемпионат, прости господи, Вьетнама такое практикует. Только не УПЛ.

Поздравляем украинского специалиста! Солигорский "Шахтер" Романа Григорчука в матче за Суперкубок Беларуси вымучил победу над БАТЭ - 0:0 в основное время и 5:4 по пенальти. Это второй трофей для экс-тренера "Черноморца" в Солигорске после чемпионства-2020. Также в составе "Шахтера" играет украинский форвард Роман Дебелко - он реализовал один из 11-метровых в послематчевой серии.

Целый час мучились бьянконери с обороной "Специи", но в итоге таки закончили дело логичным разгромом. Криштиану Роналду возглавил гонку бомбардиров в Серии А, забив свой 19-й мяч в сезоне. От "Милана" "Юве" теперь отстает только на 3 очка, от "Интера" - на 7, но впереди еще целых 14 туров. Учитывая травму Златана, а также плохие новости от собственника нерадзурри "Suning Group", все еще может перемениться.

Матч двух "Боруссий" в четвертьфинале Кубка Германии подарил много борьбы и мало зрелища. В итоге победил более классный Дортмунд, за который отличился оживший во втором круге Санчо. Касательно "Гладбаха", то его сезон де-факто закончен. В Бундеслиге команда уже отстала от зоны ЛЧ на 9 очков; в ЛЧ проиграла дома "Ман Сити" 0:2; теперь еще и с Кубка вылетела. Вдобавок тренер Марко Розе уже договорился о контракте со "Шмелями". Найти мотивацию на оставшиеся месяцы будет нелегко.