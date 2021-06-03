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Луческу в Динамо до 2023, Шахтёр подписывает Педриньо, ничья молодёжки с турками. Главные новости за 2 июня

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А также возвращения Бензема и Мюллера в сборные

Луческу в Динамо до 2023, Шахтёр подписывает Педриньо, ничья молодёжки с турками. Главные новости за 2 июня

Фото: UA-Футбол / Автор - Александр Приходько

UA-Футбол
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UA-Футбол подготовил для Вас подборку главных новостей за среду, 2 июня.

Динамо продлило контракт с Луческу

"Динамо" активировало опцию продления контракта с Мирчей Луческу ещё на год. Прибыв в Киев минувшим летом, румынский специалист подписал соглашение по схеме 2+1. Успехи команды в сезоне 2020/21, в котором столичный клуб выиграл все внутренние трофеи, подтолкнули руководство "Динамо" к переподписанию договора с тренером уже сейчас. Всего под руководством Луческу "Динамо" провело 43 матча во всех турнирах (УПЛ, Лига чемпионов, Лига Европы, Кубок Украины, Суперкубок Украины) - 28 побед, 8 ничьих, 7 поражений.

Шахтёр заплатит 18 млн евро за вингера Бенфики

"Шахтёр" начал работать над усилением состава под нового наставника Роберто Де Дзерби. Ожидается, что первым новичком "горняков" станет вингер "Бенфики" Педриньо. За 23-летнего бразильца украинский клуб готов заплатить 18 миллионов евро, сообщает Record. Активное участие в переговорах с португальцами принимал главный селекционер "Шахтёра" Жозе Боту, ранее работавший в стане "орлов". Информацию о переходе Педриньо подтвердил агент игрока Уилл Дантас.

Ничья молодёжной сборной с турками

После провала молодёжной сборной Украины на мемориале Лобановского в адрес Руслана Ротаня обрушился шквал критики. Напомним, наша сборная U-21 завершила турнир на третьем месте из трёх, уступив в матчах с Азербайджаном и Узбекистаном. Вопросы к наставнику "жёлто-синих" никуда не делись, зато удалось немного скрасить впечатление о весенне-летнем сборе ничьей c крепкой сборной Турцией. Алефиренко открыл счёт в первом тайме, но за 10 минут до конца встречи туркам удалось сравнять счёт усилиями Кера.

Возвращение Бензема и Мюллера в свои сборные

Карим Бензема провёл первую игру за сборную Франции за 5 с лишним лет. Форварду "Реала" не удалось забить в контрольной встрече с Уэльсом, зато он помог команде отпраздновать разгромную победу со счётом 3:0. Параллельно немцы проводили спарринг с датчанами, в котором также не обошлось без больших возвращений – Томас Мюллер и Матс Хуммельс провели свои первые поединки в футболке "бундестим" с 2018-го года. Правда немцам возвращение ветеранов не помогло и они сыграли с датчанами вничью 1:1. Во втором тайме соперники обменялись голами Нойхауса и Поульсена.

Конте может вернуться в АПЛ

Антонио Конте может вернуться в Английскую Премьер-Лигу после того, как ранее покинул "Интер". Одного из лучших тактиков современности к себе зовёт "Тоттенхэм", представивший итальянцу амбициозный проект и готовый взять под Антонио спортивного директора Фабио Паратичи, с которым они сотрудничали в "Ювентусе". Авторитетный The Athletic сообщает, что переговоры сторон находятся в продвинутой стадии. Если "шпорам" таки удастся заманить Конте, то в следующем сезоне АПЛ нас ждёт настоящая Суперлига среди тренеров.

Лукаку остаётся в Интере

Ромелу Лукаку заявил, что намерен остаться в "Интере", несмотря на уход Антонио Конте. Бельгийский форвард был приоритетной целью "Челси" на летнее трансферное окно на позицию "девятки", хотя сам Ромелу о возвращении на "Стемфорд Бридж", как оказалось, и не помышляет. Также в шортлисте "синих" находятся Харри Кейн и Эрлинг Холанд, но их подписание выглядит ещё менее реалистичным.

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