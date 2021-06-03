Луческу в Динамо до 2023, Шахтёр подписывает Педриньо, ничья молодёжки с турками. Главные новости за 2 июня

UA-Футбол подготовил для Вас подборку главных новостей за среду, 2 июня.

"Динамо" активировало опцию продления контракта с Мирчей Луческу ещё на год. Прибыв в Киев минувшим летом, румынский специалист подписал соглашение по схеме 2+1. Успехи команды в сезоне 2020/21, в котором столичный клуб выиграл все внутренние трофеи, подтолкнули руководство "Динамо" к переподписанию договора с тренером уже сейчас. Всего под руководством Луческу "Динамо" провело 43 матча во всех турнирах (УПЛ, Лига чемпионов, Лига Европы, Кубок Украины, Суперкубок Украины) - 28 побед, 8 ничьих, 7 поражений.

"Шахтёр" начал работать над усилением состава под нового наставника Роберто Де Дзерби. Ожидается, что первым новичком "горняков" станет вингер "Бенфики" Педриньо. За 23-летнего бразильца украинский клуб готов заплатить 18 миллионов евро, сообщает Record. Активное участие в переговорах с португальцами принимал главный селекционер "Шахтёра" Жозе Боту, ранее работавший в стане "орлов". Информацию о переходе Педриньо подтвердил агент игрока Уилл Дантас.

После провала молодёжной сборной Украины на мемориале Лобановского в адрес Руслана Ротаня обрушился шквал критики. Напомним, наша сборная U-21 завершила турнир на третьем месте из трёх, уступив в матчах с Азербайджаном и Узбекистаном. Вопросы к наставнику "жёлто-синих" никуда не делись, зато удалось немного скрасить впечатление о весенне-летнем сборе ничьей c крепкой сборной Турцией. Алефиренко открыл счёт в первом тайме, но за 10 минут до конца встречи туркам удалось сравнять счёт усилиями Кера.

Карим Бензема провёл первую игру за сборную Франции за 5 с лишним лет. Форварду "Реала" не удалось забить в контрольной встрече с Уэльсом, зато он помог команде отпраздновать разгромную победу со счётом 3:0. Параллельно немцы проводили спарринг с датчанами, в котором также не обошлось без больших возвращений – Томас Мюллер и Матс Хуммельс провели свои первые поединки в футболке "бундестим" с 2018-го года. Правда немцам возвращение ветеранов не помогло и они сыграли с датчанами вничью 1:1. Во втором тайме соперники обменялись голами Нойхауса и Поульсена.

Антонио Конте может вернуться в Английскую Премьер-Лигу после того, как ранее покинул "Интер". Одного из лучших тактиков современности к себе зовёт "Тоттенхэм", представивший итальянцу амбициозный проект и готовый взять под Антонио спортивного директора Фабио Паратичи, с которым они сотрудничали в "Ювентусе". Авторитетный The Athletic сообщает, что переговоры сторон находятся в продвинутой стадии. Если "шпорам" таки удастся заманить Конте, то в следующем сезоне АПЛ нас ждёт настоящая Суперлига среди тренеров.

Ромелу Лукаку заявил, что намерен остаться в "Интере", несмотря на уход Антонио Конте. Бельгийский форвард был приоритетной целью "Челси" на летнее трансферное окно на позицию "девятки", хотя сам Ромелу о возвращении на "Стемфорд Бридж", как оказалось, и не помышляет. Также в шортлисте "синих" находятся Харри Кейн и Эрлинг Холанд, но их подписание выглядит ещё менее реалистичным.