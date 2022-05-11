Холанд едет в Манчестер, Ливерпуль не сдается, большая реформа ЛЧ. Главные новости за 10 мая

УЕФА официально дал зеленый свет реформе, согласно которой с сезона-2024/25 количество участников ЛЧ вырастет с 32 до 36, групповой раунд отойдет в прошлое, а сам турнир будет проходить по т.н. швейцарской системе, популярной в шахматах. Более того, на эту же схему переведут остальные еврокубки - Лигу Европы и Лигу конференций. Ну, будем посмотреть (с).

Наконец об этом объявили официально. Если верить СМИ, за норвежского бомбардира "Горожане" заплатят от 60 до 75 млн евро, а сам он подписал с "Сити" контракт до 2027 года. Давненько Пеп Гвардиола не играл с форвардом таранного типа, а тут придется, да еще с каким - у Холанда 85 голов в 88 матчах за 2,5 года в Дортмунде!

Нелегко пришлось красным в матче против "Астон Виллы", порой приходилось даже прижиматься к своим воротам, но на характере и мастерстве столь нужная победа была добыта - 2:1. Теперь у команды Юргена Клоппа снова равное количество очков с "Ман Сити", но у "Горожан" есть матч в запасе, а с ним - поул-позишн в гонке за золотыми медалями АПЛ.

Каталонцам глобально уже ничего не нужно от этого сезона, но это не помешало команде Хави показать интересный футбол и победить "Сельту" - 3:1. Дежурный дубль оформил Обамеянг, который просто блестяще адаптировался на "Камп Ноу". Также отмечаем две голевых передачи от Усмана Дембеле, который все еще не продлил с "Барсой" контракт - прямо сейчас это главная проблема Жоана Лапорты.

Тут пока неофициально, но The Athletic - это на 99% правда. "Реал" предложил 29-летнему немцу контракт на 4 года с зарплатой 9-10 млн в год нетто, и он не просто согласился, но даже прошел для "Сливочных" медосмотр. "Челси" нынче в подвешенном состоянии, так что желание Антонио сменить обстановку понятно. Интересно, кого Рюдигер поменяет в Мадриде? Эдера Милитао?

Напоследок новость не из мира спорта, но проигнорировать ее нельзя. На 89-м году жизни умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Почти год назад ветерану украинской политики сделали сложную операцию на сердце, и с тех пор на публике он появлялся редко. Кравчук был президентом в 1991-94 годах; в 1994-2006 годах заседал в парламенте; с 2020-го возглавлял украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске. Вечная память.