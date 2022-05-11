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Холанд едет в Манчестер, Ливерпуль не сдается, большая реформа ЛЧ. Главные новости за 10 мая

Общие новости
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UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола и не только за вторник, 10 мая

Холанд едет в Манчестер, Ливерпуль не сдается, большая реформа ЛЧ. Главные новости за 10 мая

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stephen McCarthy/Sportsfile

UA-Футбол
Новина українською

Большая реформа еврокубков: с 2024-го все будет иначе

УЕФА официально дал зеленый свет реформе, согласно которой с сезона-2024/25 количество участников ЛЧ вырастет с 32 до 36, групповой раунд отойдет в прошлое, а сам турнир будет проходить по т.н. швейцарской системе, популярной в шахматах. Более того, на эту же схему переведут остальные еврокубки - Лигу Европы и Лигу конференций. Ну, будем посмотреть (с).

Эрлинг Холанд с нового сезона будет выступать за "Манчестер Сити"

Наконец об этом объявили официально. Если верить СМИ, за норвежского бомбардира "Горожане" заплатят от 60 до 75 млн евро, а сам он подписал с "Сити" контракт до 2027 года. Давненько Пеп Гвардиола не играл с форвардом таранного типа, а тут придется, да еще с каким - у Холанда 85 голов в 88 матчах за 2,5 года в Дортмунде!

"Ливерпуль" выстрадал победу на "Вилла-Парк" и сохранил интригу в АПЛ

Нелегко пришлось красным в матче против "Астон Виллы", порой приходилось даже прижиматься к своим воротам, но на характере и мастерстве столь нужная победа была добыта - 2:1. Теперь у команды Юргена Клоппа снова равное количество очков с "Ман Сити", но у "Горожан" есть матч в запасе, а с ним - поул-позишн в гонке за золотыми медалями АПЛ.

"Барселона" почти гарантировала второе место после победы над "Сельтой"

Каталонцам глобально уже ничего не нужно от этого сезона, но это не помешало команде Хави показать интересный футбол и победить "Сельту" - 3:1. Дежурный дубль оформил Обамеянг, который просто блестяще адаптировался на "Камп Ноу". Также отмечаем две голевых передачи от Усмана Дембеле, который все еще не продлил с "Барсой" контракт - прямо сейчас это главная проблема Жоана Лапорты.

"Реал" договорился по контракту с Антонио Рюдигером из "Челси"

Тут пока неофициально, но The Athletic - это на 99% правда. "Реал" предложил 29-летнему немцу контракт на 4 года с зарплатой 9-10 млн в год нетто, и он не просто согласился, но даже прошел для "Сливочных" медосмотр. "Челси" нынче в подвешенном состоянии, так что желание Антонио сменить обстановку понятно. Интересно, кого Рюдигер поменяет в Мадриде? Эдера Милитао?

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Напоследок новость не из мира спорта, но проигнорировать ее нельзя. На 89-м году жизни умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Почти год назад ветерану украинской политики сделали сложную операцию на сердце, и с тех пор на публике он появлялся редко. Кравчук был президентом в 1991-94 годах; в 1994-2006 годах заседал в парламенте; с 2020-го возглавлял украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске. Вечная память.

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