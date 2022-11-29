Первое поражение Днепра-1, выход Бразилии и Португалии в плей-офф. Главные новости за 28 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 28 ноября

В Украинской Премьер-лиге доигрывали 15 тур. Лидер "Днепр-1" приехал в гости к "Кривбассу". В середине первого тайма подопечные Кучера открыли счет – Довбык реализовал пенальти. Но уже через шесть минут Волошин восстановил равновесие. В дальнейшем игра шла на встречных курсах, при этом команда Вернидуба ни в чем не уступала фавориту. В конце концов, во втором тайме Дебелко забил второй мяч в ворота Макса Валефа – так игра и завершилась победой "Кривбасса" 2:1. Преимущество "Днепра-1" над "Шахтером" осталось на уровне пяти очков, при этом у горняков есть игра в запасе. "Кривбасс" тем временем вырвался из зоны вылета и находится на 11-м месте.

Во втором матче александрийцы принимали "Рух". Первый тайм прошел без голов, а во втором львовяне остались в меньшинстве – красную карточку получил Климчук. Мирошниченко на 80-й минуте после розыгрыша свободного удара открыл счет, но преимущество "Александрия" не удержала – Карабин на 88-й реализовал пенальти. 1:1 в итоге - команда Гуры не воспользовалась осечками "Динамо" и "Зари", отставание составляет три балла, "Рух" опустился в зону переходных матчей.

Сначала в квартете Н сыграли Южная Корея и Гана. Африканцы выиграли первый тайм 2:0, но сразу после перерыва азиаты отыгрались благодаря дублю Чо Хэ Сона. Впрочем, последнее слово было за Ганой – Кудус оформил дубль и принес ей победу со счетом 3:2. А потом на поле сошлись Португалия и Уругвай. Здесь тоже был дубль – от Бруна Фернандеша, в начале и конце второго тайма. Таким образом, Португалия набрала 6 очков и является недостижимой для Уругвая и Южной Кореи. В последнем туре Гана сыграет с Уругваем, а Португалия – с Южной Кореей.

Сборные группы G тоже обрадовали зрителей голевой феерией. Речь о матче Камерун – Сербия. Камерунцы вышли вперед, но пропустили в ответ трижды. Однако не сдались и отыгрались благодаря вышедшему на замену Венсану Абубакару, который забил сам и ассистировал Чупо-Мотингу. 3:3 в итоге. Во втором матче Бразилия без Неймара одолела Швейцарию благодаря единственному голу от Каземиро, которому очень эффектно ассистировал Родриго. Так что у Бразилии 6 очков, у Швейцарии 3, у Сербии и Камеруна по 1 баллу. В последнем туре Сербия сыграет со Швейцарией, а Камерун – с Бразилией.

Совет директоров туринского гранда решил уйти в отставку. Свои должности покинули президент Андреа Аньелли, руководивший клубом с 2010 года, и вице-президент Павел Недвед. Новые выборы среди акционеров назначены на январь 2023 года. Стоит заметить, что "Ювентус" в последнее время терпит большие убытки, по итогам прошлого сезона они составили 254 млн евро.

Роман Зозуля рассказал историю о том, как испанские фанаты на матче их сборной со сборной Германии развернули флаг полка Азов на трибунах. Но очень быстро к ним подошли представители ФИФА и изъяли флаг "за то, что он нарушает какие-то стандарты в их головах и якобы запрещен". Зозуля призвал УАФ и Министерство молодежи и спорта отреагировать на инцидент.