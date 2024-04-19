Трубин и Ливерпуль вылетают из ЛЕ, Шахтер одолевает Зарю, а Милевский возвращается в футбол. Главные новости за 18 апреля

Вчера состоялись ответные матчи четвертьфиналов Лиги Европы в самый интересный матч для всех украинских болельщиков состоялся в Марселе, ведь там играл наш соотечественник Анатолий Трубин. После того, как его команда выиграла первый матч со счетом 2:1, они проиграли на выезде 1:0, поэтому игра перешла к серии пенальти. Там Трубин не смог вытянуть ни один из ударов, а его партнеры в плане точности подвели. Поэтому поражение и вылет.

"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Аталанте" у себя дома 3:0 ровно неделю назад, теперь мерсисайдцам нужно было отыгрываться в Бергамо. Частично с задачей они все же справились, ведь команда Клоппа победила благодаря голу Салаха. Вот только этого было недостаточно для итогового успеха. Недостаточно хорошая игра и вылет "Ливерпуля".

В еще одном матче 1/4 финала Лиги Европы играли две итальянские команды: "Рома" и "Милан". Ребята Де Росси оказались сильнее и переиграли своего соперника как в первом, так и во втором матчах. Также был матч между "Байером" и "Вест Хэмом", в котором была расписана ничья, впрочем неделю назад леверкузенцы выиграли, поэтому без проблем прошли дальше.

Кроме Лиги Европы, вчера состоялись и матчи Лиги Конференций. Сразу в двух встречах в этом турнире судьба противостояний решалась в серии пенальти. Сначала "Астон Вилла" проиграла "Лиллю" в основное время, но за счет победы в первом матче все перешло к пенальти. Главным героем той серии стал вратарь бирмингемцев Эмилиано Мартинес, который потянул два пенальти. Команда Эмери прошла дальше.

В другом матче "Олимпиакос" также в серии пенальти одолел "Фенербахче", там также было все достаточно драматично. Финальный удар не забил Леонарда Бонуччи, который выходил в составе турецкой команды именно под серию пенальти. В итоге греки идут дальше. В других матчах "Брюгге" прошел "ПАОК", а "Фиорентина" - "Викторию" Плзень.

В перенесенном матче 10-го тура Чемпионата Украины донецкий "Шахтер" играл против луганской "Зари" и едва не потерял очки. "Горняки" вели в счете почти весь матч, а когда в итоге остались в большинстве после удаления Джордана, то вообще казалось, что спокойно доведут дело до победного конца. Впрочем сильно поиграл на нервах своим соперникам Кирюханцев, который сравнял счет. Дончанам удалось снова выйти вперед и закрепить победу лишь в конце матча, голами отметили Бондаренко и Невертон.

39-летний экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский присоединился к киевскому медиафутбольному клубу IGNIS. Артем уже тренируется с командой в течение двух недель. Отметим, что за IGNIS играют блогеры, футбольные функционеры, агенты, журналисты, режиссеры. Владельцы IGNIS также являются соорганизаторами УФМЛ (Украинской Футбольной Медиа Лиги), целью которой является сбор средств на нужды ВСУ и популяризация медиафутбола в Украине.

MEGOGO стал официальным вещателем Чемпионата Европы по футболу 2024 года, который состоится в Германии. Все матчи турнира будут доступны эксклюзивно на MEGOGO. Общественное Вещание станет партнером медиасервиса в трансляции ЕВРО-2024. Болельщики смогут смотреть отдельные матчи УЕФА ЕВРО 2024 на местных телеканалах "Суспільного" (например, "Суспільне Львів", "Суспільне Миколаїв", "Суспільне Чернігів" и др.) в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

Общественный вещатель будет транслировать 22 матча чемпионата Европы, в том числе все матчи сборной Украины, матч-открытие, а также оба полуфинала и финал. Все поединки ЕВРО-2024 будут доступны на MEGOGO по подписке; детали будут объявлены позже.