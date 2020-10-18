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Ковалев о счете боя Ломаченко - Лопес: Вот так ломают мечты

Бокс
(1 голосов)

Довольно резкое высказывание от боксера

Ковалев о счете боя Ломаченко - Лопес: Вот так ломают мечты
UA-Футбол
Новина українською

Российский боксер Сергей Ковалев жестко отреагировал на финальный счет боя Ломаченко - Лопес. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Лопес выиграл единогласным решением судей? Да ладно! Ладно ничья, еще согласен, но ни фига.

Вот так вот мечты ломают. (Нецензурная лексика). У Ломаченко были точными удары. Удары Лопеса приходились на защиту, на перчатки.

Вот так создается американская липовая чемпионская история" - сказал он

Комментарий Лопеса

Комментарий Ломаченко

Видео полного боя

Статистика поединка

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В статье: Сергей Ковалев Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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