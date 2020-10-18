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Ковалев о счете боя Ломаченко - Лопес: Вот так ломают мечты
Довольно резкое высказывание от боксера
Российский боксер Сергей Ковалев жестко отреагировал на
"Лопес выиграл единогласным решением судей? Да ладно! Ладно ничья, еще согласен, но ни фига.
Вот так вот мечты ломают. (Нецензурная лексика). У Ломаченко были точными удары. Удары Лопеса приходились на защиту, на перчатки.
Вот так создается американская липовая чемпионская история" - сказал он
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