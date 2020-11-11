Левандовский не сыграет с Украиной, Ярмоленко интересен Фенербахче. Главные новости за 10 ноября

После вылета Дениса Попова и Артема Кравца новых больных на коронавирус в лагере сборной Украины не обнаружено. Все 25 игроков, прилетевших в Варшаву на товарищеский матч, здоровы и готовы выходить на поле. Состав у команды Шевченко более чем боевой: в строю Яремчук, Ярмоленко, Цыганков, Малиновский, Зинченко и остальные лидеры. Другое дело, что выйдут на поле сегодня явно не они - команде следует беречь силы на решающие матчи Лиги Наций.

Тренер Польши Ежи Бжечек и не скрывает, что сыграет никому не нужный товарняк дублем. Среди прочих отдыхать будет и главная звезда "Кадры" Роберт Левандовский, это уже решенный вопрос. Мало кто мог надеяться, что будет иначе, форвард "Баварии" слишком ценен для таких встреч. Вчера он был признан порталом Goal.com лучшим игроком 2020 года во всей Европе. К слову сказать, второе место в опросе у Кевина де Брюйне, третье - у Лионеля Месси.

Удивительная история. 23-летний Макс Килмен пробился в основу "Вулвз" практически из ниоткуда и уже выразил готовность рассмотреть предложения от футбольных федераций Украины и России, откуда родом его родители. Андрей Шевченко вчера подтвердил, что такой вариант ему как тренеру сборной интересен, но сперва рослый центрбек (193 см) должен получить украинский паспорт. Отсюда у нас вопрос: а украинская федерация товарищу Килмену помочь не хочет? Иначе ведь к россиянам уйдет, неудобно будет.

Здесь без неожиданностей: первая команда дивизиона разгромила последнюю, отгрузив четыре сухих гола. Благодаря победе "Моряки" остались на первой строчке в таблице, опережая "Горняк-Спорт" на одно очко. Также в Первой лиге отмечаем сенсационное поражение "Вереса" от "Альянса", драматичную победу "Волыни" над "Оболонью" и минимальный успех "Металлиста-1925".

Всю информацию из турецких изданий стоит делить на пять, но тут действительно выглядит правдоподобно. Андрею Ярмоленко уже 32 года, он почти не играет в АПЛ, а зарплата у него солидная. Интерес от "Фенербахче", о котором пишет Fotomac, при таких раскладах не вызывает вопросов. К слову сказать, если Андрей таки перейдет, то застанет на "Шукрю Сарачоглу" экс-капитана "Металлиста" Хосе Сосу, бывшего баварца Луиса Густаво и еще целую группу заслуженных ветеранов.

Ну и самая странная новость дня. "Карпаты" перенесли офис со стадиона "Украина" в какое-то здание посреди парка Высокий замок во Львове. Изначально было заявлено, что в этом здании должен быть "выставочный центр", а не офисы, и вообще вокруг него много скандалов. Неужели нельзя было найти что-то поспокойнее? Вопрос, что называется, в пустоту. Но есть и хорошие новости: "Львы" заявили о погашении части долгов, контракте с новым партнером и разработке нового интернет-магазина.