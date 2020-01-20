Травма Яремчука, второй матч Лунина, голы Месси и Роналду. Главные новости за 19 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 19 января

Как сообщает бельгийская пресса, форварду сборной Украины и "Гента" пришлось делать операцию из-за травмы ахилла. Как следствие, Роман пропустит два-три месяца. В текущем сезоне Яремчук на клубном уровне сыграл 30 матчей, в которых забил 17 голов, кроме того он принял участие в шести поединках сборной Украины и отметился пятью голами.

На этот раз новая команда Андрея принимала "Уэску". Украинский голкипер имел достаточно мелкой работы, а в начале второго тайма он впервые совершил полноценный сейв после удара соперника головой. Однако партнеры не подстраховали и игрок "Уэски" добил мяч в сетку. Больше Лунин не пропускал, а "Овьедо" смог избежать поражения, забив на последних секундах.

Соперником киевлян стала варшавская "Легия". Команда Михайличенко, в старте которой вышли, в частности, Пиварич и Забарный, пропустила уже на 14-й минуте. Перед перерывом бело-синим удалось отыграться благодаря точному удару Цитаишвили. Во втором тайме соперники голов не забивали - ничья 1:1. Миром разошлись "Александрия" и болгарская "Славия" - 2:2. За команду Шаран отличились Грицук и Безбородко.

В центральном матче 23-го тура АПЛ команда Юргена Клоппа принимала "Манчестер Юнайтед". Счет открыл в начале игры Вирджил ван Дайк, а перед финальным свистком преимущество мерсисайдцев закрепил Мохамед Салах - победа "Ливерпуля" 2:0. Учитывая, что "Лестер" уступил "Бернли" 1:2, а "Сити" в субботу потерял очки в игре с "Кристал Пэлас", преимущество "Ливерпуля" над ближайшим преследователем выросло до 16 очков.

Мюнхенцы воспользовались поражением "Боруссии" из Менхенгладбаха в первом после паузы туре. Красные разбили на выезде "Герту" - по голу в ворота берлинцев отправили Мюллер, Левандовски, Алькантара и Перишич. Поэтому "Бавария" теперь главный преследователя "Лейпцига" - разрыв составляет четыре балла. От группы лидеров старается не отставать "Байер" - аптекари разгромили "Падерборн" 4:1.

Соперником каталонцев в рамках 20-го тура стала "Гранада". "Барса" владела тотальным преимуществом в контроле мяча, однако долгое время не могла открыть счет. И только после того, как "Гранада" осталась в меньшинстве, Лионелю Месси удалось нанести результативный удар. Блауграна победили 1: 0 и вернулись на первое место - "Реал" они опережают по дополнительным показателям. Между тем "Валенсия" разгромно проиграла "Мальорке" 1:4, "Эспаньол" обыграл "Вильярреал" 2:1, а "Бетис" разбил "Реал Сосьедад" 3:0.

Старая синьора принимала "Парму". Роналду открыл счет перед перерывом, гости в начале второго тайма отыгрались, но тот же Криштиану забил второй раз - 2:1 в пользу "Юве", который увеличивает преимущество над "Интером" до четырех очков. Нерадзури в 20-м туре не смогли обыграть "Лечче" - ничья 1:1. Также отметим волевую победу "Милана" над "Удинезе" 3:2 - победный гол был забит уже в компенсированное время, а "Рома" переиграла "Дженоа" 3:1.