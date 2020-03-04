Жеребьёвка Лиги наций, победа Динамо и очередное поражение Ливерпуля. Главные новости за 3 марта

Украина узнала соперников в Лиге наций

Вчера в Амстердаме состоялась жеребьёвка второго розыгрыша Лиги наций УЕФА. Как известно, украинская сборная в 2018 году пробилась в Лигу А, и теперь будет выступать с сильнейшими сборными Европы. По итогам жеребьёвки одну группу вместе с нашей командой сформировали Испания, Германия и Швейцария. Матчи группового этапа самого молодого турнира УЕФА пройдут этой осенью. По ссылке здесь можно увидеть состав всех групп Лиги наций.

"Динамо" временно вернулось на второе место в УПЛ

Поединком между "Динамо" и "Колосом" стартовал предпоследний тур украинской Премьер-лиги на первом этапе. Ковалёвцы начали поединок живее, однако провалили концовку первого и начало второго таймов, что предопределило конечный результат встречи: впервые в сезоне отличился Фран Соль, ещё один гол в составе киевлян дальним ударом забил Виктор Цыганков. До завершения матча "Зари", который состоится сегодня, "Динамо" возвращается на вторую строчку в таблице.

Михайличенко прокомментировал трансфер Кадара

Уже после игры с "Колосом" наставник "динамовцев" Алексей Михайличенко поставил точку в теме ухода венгерского защитника Тамаша Кадара. Напомним, что на дня клуб отпустил легионера в Китай. По словам коуча, всему виной нежелание футболиста выступать за клуб: "Чтобы играть в "Динамо", нужно не просто подписать контракт. Если нет желания играть в "Динамо", нужно уходить. Поэтому Кадар играет в Китае".

"Ливерпуль" снова проиграл. На этот раз в Кубке Англии

"Красные" потерпели уже третье поражение в четырёх последних встречах. Вслед за фиаско "Атлетико" в ЛЧ и "Уотфорду" в АПЛ мерсисайдцы сложили оружие перед "Челси" в Кубке страны. Для прохода в следующий раунд лондонцам хватило двух голов: Виллиана в первом тайме и Баркли - во втором. Стоит, впрочем, отметить, что "Ливерпуль" этой ночью играл далеко не основным составом, поэтому говорить о кризисе команды Клоппа пока преждевременно.

Александр Кучер завершил карьеру

37-летний защитник принял решение повесить бутсы на гвоздь. Футболист в первой части сезона выступал за "Карпаты", покинув их во время зимнего антракта. Самую большую известность Кучер приобрёл в "Шахтёре": за "горняков" он выступал на протяжении 11 лет. Также центрбек защищал цвета харьковского "Арсенала", донецкого "Металлурга", "Бананца", "Металлиста" и турецкого "Кайсериспора".

"Днепр-1" не захотел продавать Супрягу в "Аякс"

Летом 2018 года на молодого форварда днепрян Владислава Супрягу была два конкурента: "Аякс" и "Динамо". Амстердамский клуб тогда был готов отдать за игрока 3 млн евро, однако киевляне предложили сумму в два раза выше, что и стало причиной переезда футболиста в столицу Украины, а не Нидерландов. Напомним, что на прошлых выходных днепряне обыграли "Динамо" 3:1, а хет-трик в этой встрече оформил как раз Владислав Супряга, ныне выступающий на правах аренды на новичка УПЛ.