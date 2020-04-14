Дискуссии про телепул УПЛ, планы Шахтера и проблемы Барселоны? Главные новости за 13 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 13 апреля

Озвучен план "Шахтера" выхода из карантина

Тренер "Шахтера" Дарио Срна рассказал про ближайшие тренировочные планы команды. Хорватский специалист сообщил, что "горняки" разработали хитрый, но законный план, и чтобы вернуть в кондиции игроков "Шахтера", тренерам необходимо всего две-три недели.

У Барселоны большие проблемы?

Кандидат в президенты каталонской команды Виктор Фонт сделал громкое заявление - клуб впереди ждет тяжелая перестройка, из-за которой "сине-гранатовые" находятся под угрозой банкротства. Клубу предстоит заменить лучшее поколение футболистов в своей истории, построить новый спортивный комплекс и бороться против компаний с огромными финансовыми ресурсами.

Клубы АПЛ могут доиграть оставшиеся матчи сезона в сжатые сроки

Рассматривается вариант, что 92 оставшиеся встречи английской Премьер-лиги пройдут этим летом в течение пяти недель. При таком развитии событий каждая команда сыграет не менее двух матчей в неделю.

Суркис уверен, что про единый телепул в УПЛ не удастся договориться

Одной из самых актуальных тем понедельника стало обсуждение прав телетрансляций матчей. "Не надо зацикливаться на едином пуле, сперва нужно создать продукт, интересный для зрителей. В ближайшее время создать единый телевизионный пул не получится", - обозначил свою позицию президент "Динамо".

Гендиректор "Шахтера" уверен, что про телепул УПЛ должны договориться три клуба

Представитель "горняков" Сергей Палкин в очередной раз коснулся проблемы, которая не была решена за последние годы. "Клубы должны сесть и договориться. В основном, должны договариваться три клуба - "Днепр-1", "Динамо" и "Шахтер", потому что здесь больше политики, чем коммерческой части", - считает Палкин.

Смалийчук думает, что Палкин должен помочь ему стать президентом УПЛ

Тем временем, бывший вице-президент "Карпат" обратился к гендиру "Шахтера" Сергею Палкину, заявив о своем желании пойти на выборы президента УПЛ. А именно - выдвинуть кандидатуру Смалийчука на эту должность. Ирония? Насколько серьезно это предложение, возможно, узнаем очень скоро.

Полузащитник "Атлетико" Родриго Рикельме может перейти в Аякс

Молодым талантливым испанцем интересуются "Реал", "Бетис", "Валенсия", "Селтик" и ПСВ. Но ближе всего к подписанию Рикельме именно команда из Амстердама. В конце сезона у Рикельме закончится контракт, который он не планирует продлевать.